Жюри Comedy Wildlife отобрало 40 самых смешных фото животных. Галерея
«Ожидание поездки», бурые медведи, Национальный парк Лейк-Кларк в США.
«Игра в прятки», собачкообразная рыба, Архипелаг Раджа-Ампат в Индонезии.
«Привет, мир!», красный муравей, Муниципалитет Маасхорст, Нидерланды.
«В любви», медведи, Ситка, Аляска, США.
«Ладно, приятель, отстань — это моя птица!», королевские пингвины, Южная Джорджия.
«Новейшее секретное оружие сборной Англии по крикету!», примат Сифака Верро, Мадагаскар.
«Я слишком сексуальна для своей любви», бегемот, Национальный парк Мана Пулс, Зимбабве.
«Созерцательный шимпанзе», джунгли в Уганде.
«Гуру выдры», Элкхорн-Слау, Калифорния, США.
«Произношу свои молитвы», морская выдра, национальный парк Лейк-Кларк на острове Дак на Аляске.
«Снова понедельник», нутрия, Германия.
«Холодный душ», олени, Восточные Пиренеи, Франция.
«Белощёкая болотная крачка потерпела крушение при приземлении», Свиштов, Болгария.
«Лягушка в воздушном шаре», Бергвинкель, Германия.
«Паваротти сов», кроличий сыч (или кроликовая сова или пещерная сова), США.
«Улыбающийся южный морской слон», Полуостров Вальдес, провинция Чубут, Аргентина.
«Я иду», гагарка, Острова Соленые.
«Громкий смех», новорождённый тюлень, Гельголанд, Германия.
«Я открою тебе секрет», еноты, Германия.
«Куда, по-вашему, вы направляетесь?», тупики, Острова Фарн, Внутренний Фарн, Великобритания.
«Фламандский богомол», Онда, Испания.
«Песня суслика Цейзеля», Вена, Австрия.
«Неловко улыбающаяся лягушка», Квинсленд, Австралия.
«Прятки», Заповедник Мара-Норт, гепард и антилопа топи, Кения.
«Конькобежец», Раусу, белохвостый орлан, у берегов Раусу в Хоккайдо, Япония.
«Вы шутите», капские морские котики, Заповедник тюленей Кейп-Кросс, Намибия.
«Сфотографируйте меня, я готов к обложке!», намибский песчаный геккон, Сэндвич-Харбор, Намибия.
«Застрявшая белка», Парко Подере Панталеоне, Италия.
«Спокойно, ребята — Хадзимэ!» (Хадзимэ — термин, используемый рефери в дзюдо, чтобы пригласить противников начать бой), белые медведи, Арктический заповедник дикой природы на Аляске, США.
«Неожиданная смена ролей», белоголовый орлан и лещ, Щецинский залив, Польша.
«Банда из четырёх», южные пингвины-скалолазы, Остров Пеббл, Фолклендские острова.
«Ты не моя мать», совёнок-визгляк и самка краснобрюхого дятла Национальный парк Долина Кайахога, Огайо, США.
«Рок-звезда», ящерица с веерообразным горлом, штат Махараштра, Индия.
«Подождите... Какая зебра впереди?», Масаи-Мара, Кения.
«Целующиеся пятнистые совята», Гургаон, Индия.
«Придирки — это универсальное понятие», лев и львица, Национальный парк Серенгети, Танзания.
«Босс мафии», белка-летяга, Хоккайдо, Япония.
«Встряхни, погреми и покатись», орлан-белохвост, Кустави, Финляндия.
«Рыба-попугай любит, когда её моют», Дахаб, Египет.
«Время остыть», пингвин Адели, Бухта Хингл, Южные Оркнейские острова.
«Танцы под музыку, рок-гитара, Роли Поли, Тяжелая атлетика», белка, Саутгемптон, Великбритания.
«Влезть, держаться, ехать на хвосте, мама-серфингистка», медвежьи павианы, Водопад Виктория.
«Чёрный медвежонок», Национальный парк Джаспер, Канада.
«Вы слышали о….X 4?», белые медведи, Черчилл, Манитоба, Канада.
Жюри конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards отобрало 40 финалистов конкурса смешных фотографий животных. Голосование продлится до конца октября.
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