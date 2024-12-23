Душ для птиц: как очищают пляжи на Кубани от мазута. Фоторепортаж

Разлив мазута представляет опасность для птиц, рыб и дельфинов. «Важно по максимуму собрать мазут. Чтобы загрязнение не ушло в глубокие слои пляжей, чтобы мазут не разносило дальше, чтобы минимизировать последствия для природы», — считает эколог Анатолий Баташев. Хотя в любом случае среди дельфинов и рыб «потери будут», прогнозирует Баташев.

Первый случай гибели дельфина был зафиксирован 18 декабря в районе Анапы. С 15 по 22 декабря экологи обнаружили десять тел дельфинов, причиной смерти которых могло стать загрязнение.