Душ для птиц: как очищают пляжи на Кубани от мазута. Фоторепортаж
Из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию в Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской введен режим чрезвычайной ситуации.
На фото: чомга в мазуте на пляже у станицы Благовещенская
По данным на 18:00 мск 18 декабря, в Краснодарском крае было собрано около 100 т нефтепродуктов с песком и полностью очищено около 10 км береговой линии. Очисткой занимались более 5 тыс. человек.
Для очистки береговую линию разделили на четыре сектора: от озера Соленое до поселка Веселовка, от Бугазской косы до центрального пляжа в станице Благовещенская, от Благовещенской до поселка Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы.
Мешки с собранными отходами вывозят самосвалами и доставляют на переработку в хутор Белый.
Экологи предупреждают, что последствия разлива могут дать о себе знать в ближайшем летнем сезоне. «Тяжелые фракции мазута, которые могли утонуть на месте аварии, начнут всплывать с нагревом воды» и могут привести к «вторичному загрязнению пляжей летом 2025 года», пояснил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
Разлив мазута представляет опасность для птиц, рыб и дельфинов. «Важно по максимуму собрать мазут. Чтобы загрязнение не ушло в глубокие слои пляжей, чтобы мазут не разносило дальше, чтобы минимизировать последствия для природы», — считает эколог Анатолий Баташев. Хотя в любом случае среди дельфинов и рыб «потери будут», прогнозирует Баташев.
Первый случай гибели дельфина был зафиксирован 18 декабря в районе Анапы. С 15 по 22 декабря экологи обнаружили десять тел дельфинов, причиной смерти которых могло стать загрязнение.
Из-за аварии численность рыбы на локальных участках снизится на несколько лет, заявила ТАСС старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей Евгения Карпова. Наибольший урон разлив нефтепродуктов нанесет особям, которые находятся на стадии личинок и икры и обитают в приповерхностном слое, то есть ближе всего к зоне, покрытой мазутом.
На фото: сотрудники МЧС и волонтеры во время сбора мазута на пляже у станицы Благовещенская
Потом птиц отмывают и сушат феном.
Поскольку даже такая процедура не позволяет восстановить оперение, птиц не выпускают до следующей линьки, отправляя в орнитологические центры или отдавая людям на передержку.
К 23 декабря добровольцы отмыли уже около 1 тыс. птиц.
Для добровольцев организуют пункты обогрева и полевые кухни, где можно выпить чаю или съесть горячую кашу. Также для волонтеров и сотрудников экстренных служб работают предприятия общепита Анапы.
На фото: чомга в мазуте на пляже у станицы Благовещенская.
В нескольких местах разлива в море и в руслах рек устанавливают боновые заграждения.
На ряде участков, где проводится очистка, фиксируют повторные выбросы мазута.
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, на «Белом пляже» в Анапе, который особенно пострадал от разлива, в грунте содержится около 10–15% мазута.
Поскольку из моря на берег продолжает прибивать мазут, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «все усилия волонтеров будут напрасны», если не получится «максимально быстро остановить выход нефтепродуктов из танкеров».
Ранее власти также сообщали о том, что мазут начинает разъедать мешки, которые вовремя не успели вывезти с пляжа.
22 декабря стало известно о загрязнениях не только в Краснодарском крае, но и в Ленинском районе Крыма и в Керчи.
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