Как выглядело солнечное затмение над Северной Америкой

8 апреля произошло первое солнечное затмение этого года, его наблюдали жители Северной Америки. Оно началось в 21:00 по московскому времени с мексиканских штатов, потом его увидели жители Техаса и центральных штатов США

Фото: Hector Vivas / Getty Images Прямую трансляцию затмения вело NASA. Фото: Jenna Zucker / Reuters Увидеть затмение удалось и жителям Канады. На этом фото — группа канадцев, которые собрались, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса как самая большая группа людей, одетых в костюм солнца. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Ron Jenkins / Getty Images Фото: Mario Tama / Getty Images Фото: Hector Vivas / Getty Images Фото: Ron Jenkins / Getty Images Кадр затмения, снятый в Техасе. Фото: Fatih Aktas / Anadolu / Reuters Фото: Christian Monterrosa / Reuters Фото: Anna Moneymaker / Getty Images Сенаторы наблюдают за солнечным затмением на площадке у Капитолия. Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Saul Perales / Getty Images Город Торреоне, Мексика, во время затмения. Фото: USA TODAY NETWORK / Reuters Фото: Mike Lawrie / Getty Images Кливленд, США. Фото: Adam Gray / Getty Images Люди собрались для наблюдения за затмением у Ниагарского водопада. США, штат Нью-Йорк. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Озеро Эри, США.

Почти 32 млн человек смогли наблюдать полное затмение. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В той или иной степени затмение можно было увидеть в каждом штате США, а также в некоторых северо-западных районах Мексики и на юго-востоке Канады.