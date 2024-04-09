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Как выглядело солнечное затмение над Северной Америкой
Появились кадры солнечного затмения над Северной Америкой
8 апреля произошло первое солнечное затмение этого года, его наблюдали жители Северной Америки. Оно началось в 21:00 по московскому времени с мексиканских штатов, потом его увидели жители Техаса и центральных штатов США
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Прямую трансляцию затмения вело NASA.
Фото: Jenna Zucker / Reuters
Увидеть затмение удалось и жителям Канады. На этом фото — группа канадцев, которые собрались, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса как самая большая группа людей, одетых в костюм солнца.
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Ron Jenkins / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Ron Jenkins / Getty Images
Кадр затмения, снятый в Техасе.
Фото: Fatih Aktas / Anadolu / Reuters
Фото: Christian Monterrosa / Reuters
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Сенаторы наблюдают за солнечным затмением на площадке у Капитолия.
Фото: Henry Romero / Reuters
Фото: Saul Perales / Getty Images
Город Торреоне, Мексика, во время затмения.
Фото: USA TODAY NETWORK / Reuters
Фото: Mike Lawrie / Getty Images
Кливленд, США.
Фото: Adam Gray / Getty Images
Люди собрались для наблюдения за затмением у Ниагарского водопада. США, штат Нью-Йорк.
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Озеро Эри, США.
Почти 32 млн человек смогли наблюдать полное затмение. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В той или иной степени затмение можно было увидеть в каждом штате США, а также в некоторых северо-западных районах Мексики и на юго-востоке Канады.