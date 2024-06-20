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Политика ,  
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Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын подарил Президенту Пу Чину в саду Кымсусанского государственного гостевого дома пару пхунсанских собак, национальную собаку нашей страны», — говорится в сообщении.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Очень редкая и почти не известна за пределами страны.

Собаки этой породы очень сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра. 

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидер КНДР преподнес Путину также бюсты, которые «связаны с изображением нашего президента» и несколько других художественных работ. Путин в ответ подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.

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Фотогалерея 

В феврале 2020 года Путин также подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну машину Aurus. Тогда подарки получила и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, они послужили «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

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КНДР Владимир Путин собаки Россия Ким Чен Ын
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

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