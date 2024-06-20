Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын подарил Президенту Пу Чину в саду Кымсусанского государственного гостевого дома пару пхунсанских собак, национальную собаку нашей страны», — говорится в сообщении.

Пхунсан — порода охотничьих собак из КНДР. Получила название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. Очень редкая и почти не известна за пределами страны. Собаки этой породы очень сильны и проворны, потому что их место происхождения — горные регионы. Они традиционно используются для охоты на крупных животных, включая амурского тигра.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидер КНДР преподнес Путину также бюсты, которые «связаны с изображением нашего президента» и несколько других художественных работ. Путин в ответ подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.

В феврале 2020 года Путин также подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну машину Aurus. Тогда подарки получила и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, они послужили «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».