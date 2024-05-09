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Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Опубликованы кадры Парада Победы на Красной площади
Военный парад на Красной площади в Москве впервые в истории прошел под снегопадом. Несмотря на погоду, авиация смогла принять участие в параде, проходу техники и солдат прерывистый снегопад тоже не помешал
Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

В параде в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники. Президент Владимир Путин во время парада поздравил россиян с Днем Победы. В своей речи он заявил, что память о войне пытаются исказить в интересах «колониальной политики». Искажение памяти о Великой Отечественной он назвал попыткой разжечь новые конфликты.

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