Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Военный парад на Красной площади в Москве впервые в истории прошел под снегопадом. Несмотря на погоду, авиация смогла принять участие в параде, проходу техники и солдат прерывистый снегопад тоже не помешал

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Военнослужащие перед началом парада. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости Парадные расчеты на военном параде. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Президент Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада в Москве. На него прибыли лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса. Фото: Дмитрий Асташков / Sputnik / Reuters Михаил Мишустин, исполняющий обязанности премьер-министра с момента инаугурации Владимира Путина, также посетил парад. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Танк Т-34-85 на параде в Москве. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу. Фото: Евгения Новоженина / Reuters Российская бронетехника едет по Красной площади. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Зрители парада на Красной площади. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Знамя Победы во время парада. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters Президент Владимир Путин выступает с речью во время парада. Фото: Евгения Новоженина / Reuters Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» и бронеавтомобили Тигр-М едут по Красной площади. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом парада Фото: Михаил Терещенко / ТАСС В парадных колоннах по площади прошли и женщины-военнослужащие. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Парадным строем в Москве прошли и участники военной операции. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» едут по Красной площади. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Штурмовики Су-25 на воздушной части парада. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters Российские военные во время подготовки к параду. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Штурмовики Су-25 пролетают над Красной площадью. Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Президент Владимир Путин пообщался с военными.

В параде в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники. Президент Владимир Путин во время парада поздравил россиян с Днем Победы. В своей речи он заявил, что память о войне пытаются исказить в интересах «колониальной политики». Искажение памяти о Великой Отечественной он назвал попыткой разжечь новые конфликты.