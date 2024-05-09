Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж
Военнослужащие перед началом парада.
Парадные расчеты на военном параде.
Президент Владимир Путин и главы иностранных государств на Красной площади в Москве после военного парада в Москве. На него прибыли лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.
Михаил Мишустин, исполняющий обязанности премьер-министра с момента инаугурации Владимира Путина, также посетил парад.
Танк Т-34-85 на параде в Москве.
Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу.
Российская бронетехника едет по Красной площади.
Зрители парада на Красной площади.
Знамя Победы во время парада.
Президент Владимир Путин выступает с речью во время парада.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» и бронеавтомобили Тигр-М едут по Красной площади.
Собака президента Белоруссии Александра Лукашенко шпиц Умка на трибуне зрителей на Красной площади перед началом парада
В парадных колоннах по площади прошли и женщины-военнослужащие.
Парадным строем в Москве прошли и участники военной операции.
Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» едут по Красной площади.
Штурмовики Су-25 на воздушной части парада.
Российские военные во время подготовки к параду.
Штурмовики Су-25 пролетают над Красной площадью.
Президент Владимир Путин пообщался с военными.
В параде в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники. Президент Владимир Путин во время парада поздравил россиян с Днем Победы. В своей речи он заявил, что память о войне пытаются исказить в интересах «колониальной политики». Искажение памяти о Великой Отечественной он назвал попыткой разжечь новые конфликты.
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