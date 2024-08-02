На москвича подали иск в суд за содержание стада коз в районе Бутово

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В Зюзинский районный суд Москвы поступил иск городского комитета ветеринарии с просьбой запретить жителю района Бутово содержать мелкий рогатый скот, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в телеграм-канале.

«Как указано в иске, государственное бюджетное учреждение «Мосветобъединение» обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца», — говорится в сообщении.

Прогулка с животными привела к загрязнению территории навозом, отметили в пресс-службе. Жители Бутово неоднократно жаловались на владельца коз, комитет ветеринарии опасается, что животные станут источником распространения заразных болезней. Специалисты также отметили, что хозяин коз игнорировал уведомления ветеринаров и управления Россельхознадзора.

Телеканал «Москва-24» неоднократно сообщал о пасущихся в Бутово козах. В частности, летом 2023 года животные зашли в детский логопедический центр. позднее несколько коз забрались на припаркованные у домов автомобили. По данным портала MSK1.RU, хозяин животных — 74-летний житель Южного Бутово.