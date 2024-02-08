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Цветы под снегом: какие последствия оставил в Москве циклон «Ольга»

Появились кадры с последствиями сильного снегопада во время циклона «Ольга»

7 февраля в Москве прошел мощный снегопад, вызвав аварии и пробки. Синоптики прогнозировали, что за день выпадет порядка четверти от месячной нормы осадков — высота снега к утру 8 февраля достигла рекордных 60 см. Вместе со снегом возникли сильные порывы ветра. Как выглядит заснеженная Москва — в фоторепортаже РБК
Снегопад в Москве начался 7 февраля и прекратился в середине ночи на 8 февраля. Он сопровождался порывами ветра (15&ndash;17 м/с) и низким давлением&nbsp;&mdash; 725&nbsp;мм ртутного столба. Сильные осадки были обусловлены циклоном, который сформировался над Северным морем, пояснял&nbsp;научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Снегопад в Москве начался 7 февраля и прекратился в середине ночи на 8 февраля. Он сопровождался порывами ветра (15–17 м/с) и низким давлением — 725 мм ртутного столба. Сильные осадки были обусловлены циклоном, который сформировался над Северным морем, пояснял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Бабушкинский район
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бабушкинский район

После ухода циклона синоптики прогнозировали усиление морозов. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 9 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь с 9 на 10 февраля температура снова опустится ниже 20 градусов мороза&nbsp;&mdash; до минус 21 градуса.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После ухода циклона синоптики прогнозировали усиление морозов. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 9 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь с 9 на 10 февраля температура снова опустится ниже 20 градусов мороза — до минус 21 градуса.

Улица Никольская
Фото: Андрей Любимов / РБК

Улица Никольская

Столичный дептранс 7 февраля рекомендовал отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Позднее там сообщили, что дорожные&nbsp;патрули&nbsp;ЦОДД за сутки отбуксировали с проезжей части 143 автомобиля. Экипажи в усиленном режиме работали на МКАД, где помогали водителям буксующих фур справиться с подъемами и не заблокировать движение.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Столичный дептранс 7 февраля рекомендовал отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Позднее там сообщили, что дорожные патрули ЦОДД за сутки отбуксировали с проезжей части 143 автомобиля. Экипажи в усиленном режиме работали на МКАД, где помогали водителям буксующих фур справиться с подъемами и не заблокировать движение.

Станция метро &laquo;Лубянка&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Станция метро «Лубянка»

В среду в Москве возникли 9-балльные пробки, в Подмосковье произошли две крупные аварии. Одна массовая авария случилась на трассе М-4 &laquo;Дон&raquo;. Там столкнулись 30 машин: один человек погиб, шесть&nbsp;&mdash; пострадали. Вторая авария произошла на 45-м километре трассы М-8 &laquo;Холмогоры&raquo;, где в сторону Москвы столкнулись более 20 автомобилей.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В среду в Москве возникли 9-балльные пробки, в Подмосковье произошли две крупные аварии. Одна массовая авария случилась на трассе М-4 «Дон». Там столкнулись 30 машин: один человек погиб, шесть — пострадали. Вторая авария произошла на 45-м километре трассы М-8 «Холмогоры», где в сторону Москвы столкнулись более 20 автомобилей.

Улица Покровка
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Улица Покровка

Снег на Красной площади
Фото: Андрей Любимов / РБК

Снег на Красной площади

Торговый комплекс ГУМ
Фото: Андрей Любимов / РБК

Торговый комплекс ГУМ

Станция метро &laquo;Чистые пруды&raquo; Минтранс Подмосковья сообщил, что минувшей ночью после прошедшего снегопада дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тыс. км дорог Московской области. Во время ночного дежурства к работам были привлечены порядка 1,2 тыс. дорожных рабочих и более 800 единиц снегоуборочной техники.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция метро «Чистые пруды»

Минтранс Подмосковья сообщил, что минувшей ночью после прошедшего снегопада дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тыс. км дорог Московской области. Во время ночного дежурства к работам были привлечены порядка 1,2 тыс. дорожных рабочих и более 800 единиц снегоуборочной техники.

Улица Покровка
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Улица Покровка

Высота снежного покрова на утро 8 февраля составила 60&nbsp;см. Это побило рекорд по самой большой высоте снега в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд&nbsp;&mdash; предыдущий был зафиксирован 18 февраля 1966 года, когда высота сугробов достигала 58&nbsp;см.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Высота снежного покрова на утро 8 февраля составила 60 см. Это побило рекорд по самой большой высоте снега в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд — предыдущий был зафиксирован 18 февраля 1966 года, когда высота сугробов достигала 58 см.

Улица Никольская
Фото: Андрей Любимов / РБК

Улица Никольская

Прирост свежевыпавшего снега в некоторых районах Москвы за неполные двое суток 7 и 8 февраля составил до 23&nbsp;см, это более 60% месячной нормы.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прирост свежевыпавшего снега в некоторых районах Москвы за неполные двое суток 7 и 8 февраля составил до 23 см, это более 60% месячной нормы.

Уборка снега на улице Никольской
Фото: Андрей Любимов / РБК

Уборка снега на улице Никольской

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