Цветы под снегом: какие последствия оставил в Москве циклон «Ольга»
7 февраля в Москве прошел мощный снегопад, вызвав аварии и пробки. Синоптики прогнозировали, что за день выпадет порядка четверти от месячной нормы осадков — высота снега к утру 8 февраля достигла рекордных 60 см. Вместе со снегом возникли сильные порывы ветра. Как выглядит заснеженная Москва — в фоторепортаже РБК
Снегопад в Москве начался 7 февраля и прекратился в середине ночи на 8 февраля. Он сопровождался порывами ветра (15–17 м/с) и низким давлением — 725 мм ртутного столба. Сильные осадки были обусловлены циклоном, который сформировался над Северным морем, пояснял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Бабушкинский район
После ухода циклона синоптики прогнозировали усиление морозов. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 9 февраля температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 10 градусов. В ночь с 9 на 10 февраля температура снова опустится ниже 20 градусов мороза — до минус 21 градуса.
Улица Никольская
Столичный дептранс 7 февраля рекомендовал отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Позднее там сообщили, что дорожные патрули ЦОДД за сутки отбуксировали с проезжей части 143 автомобиля. Экипажи в усиленном режиме работали на МКАД, где помогали водителям буксующих фур справиться с подъемами и не заблокировать движение.
Станция метро «Лубянка»
В среду в Москве возникли 9-балльные пробки, в Подмосковье произошли две крупные аварии. Одна массовая авария случилась на трассе М-4 «Дон». Там столкнулись 30 машин: один человек погиб, шесть — пострадали. Вторая авария произошла на 45-м километре трассы М-8 «Холмогоры», где в сторону Москвы столкнулись более 20 автомобилей.
Улица Покровка
Снег на Красной площади
Торговый комплекс ГУМ
Станция метро «Чистые пруды»
Минтранс Подмосковья сообщил, что минувшей ночью после прошедшего снегопада дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тыс. км дорог Московской области. Во время ночного дежурства к работам были привлечены порядка 1,2 тыс. дорожных рабочих и более 800 единиц снегоуборочной техники.
Улица Покровка
Высота снежного покрова на утро 8 февраля составила 60 см. Это побило рекорд по самой большой высоте снега в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд — предыдущий был зафиксирован 18 февраля 1966 года, когда высота сугробов достигала 58 см.
Улица Никольская
Прирост свежевыпавшего снега в некоторых районах Москвы за неполные двое суток 7 и 8 февраля составил до 23 см, это более 60% месячной нормы.
Уборка снега на улице Никольской
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