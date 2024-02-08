Цветы под снегом: какие последствия оставил в Москве циклон «Ольга»

Столичный дептранс 7 февраля рекомендовал отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Позднее там сообщили, что дорожные патрули ЦОДД за сутки отбуксировали с проезжей части 143 автомобиля. Экипажи в усиленном режиме работали на МКАД, где помогали водителям буксующих фур справиться с подъемами и не заблокировать движение.