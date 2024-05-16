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Спорт ,  
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Выбежавший на поле енот на пять минут прервал футбольный матч в США

Выбежавшего на поле енота ловили «рекордное время» в матче MLS
Енота, которого активно поддерживали трибуны, несколько минут не могли поймать сотрудники стадиона в Филадельфии. MLS назвала животное Ракиньо и в шутку сообщила, что он провел на поле рекордную для енота 161 секунду
Выбежавший на поле енот Ракиньо
Выбежавший на поле енот Ракиньо (Фото: Kyle Ross / USA Today Sports / Reuters)

Енот выбежал на поле во время футбольного матча североамериканской MLS между «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Сити», его не могли поймать почти три минуты.

Видео: MLS

За енотом бегали сотрудники стадиона, у некоторых были в руках мусорные баки. Как пишет AFP, зрители в это время скандировали: «Енот, енот!».

Матч прервали почти на пять минут.

«Филадельфия» позднее сообщила, что енота после поимки передали «в хорошие руки» специализированной организации, которая выпустила его на свободу.

MLS в соцсети X назвала енота Ракиньо (от англ. racoon).

«Неофициально енот Ракиньо провел сегодня вечером на поле 161 секунду, что стало максимальным показателем для енота в истории MLS», — пошутили в лиге.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол MLS енот

Недвижимость

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