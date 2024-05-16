Выбежавший на поле енот на пять минут прервал футбольный матч в США
Енот выбежал на поле во время футбольного матча североамериканской MLS между «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Сити», его не могли поймать почти три минуты.
За енотом бегали сотрудники стадиона, у некоторых были в руках мусорные баки. Как пишет AFP, зрители в это время скандировали: «Енот, енот!».
Матч прервали почти на пять минут.
«Филадельфия» позднее сообщила, что енота после поимки передали «в хорошие руки» специализированной организации, которая выпустила его на свободу.
MLS в соцсети X назвала енота Ракиньо (от англ. racoon).
«Неофициально енот Ракиньо провел сегодня вечером на поле 161 секунду, что стало максимальным показателем для енота в истории MLS», — пошутили в лиге.
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