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Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». Фотогалерея

Кадры разрушений и последствий тайфуна «Шаньшань» в Японии
Тайфун «Шаньшань» обрушился на юго-западную Японию в четверг. Согласно заявлениям японских властей, на острове Кюсю тайфун был одним из сильнейших за всю историю. Что оставил после себя циклон — в фотогалерее РБК
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». Фотогалерея

Тайфун «Шаньшань» обрушился на юго-западную Японию в четверг. Согласно заявлениям японских властей, на острове Кюсю тайфун был одним из сильнейших за всю историю. Четверо погибли и около сотни человек пострадали. Что оставил после себя тропический циклон — в фотогалерее РБК

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Дарья Широкова, Анастасия Сирина
мультимедиа Япония тайфун стихийные бедствия
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