Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». Фотогалерея

Тайфун «Шаньшань» обрушился на юго-западную Японию в четверг. Согласно заявлениям японских властей, на острове Кюсю тайфун был одним из сильнейших за всю историю. Что оставил после себя циклон — в фотогалерее РБК

Фото: Kyodo / Reuters Высокие волны у берега в городе Ибусуки на юго-западе Японии накануне тайфуна, 28 августа Фото: Kyodo / Reuters Спасатели проводят операцию на месте оползня, вызванного сильным дождем из-за приближения тайфуна в городе Гамагори, Центральная Япония, 28 августа.

Гамагори находится в 500 км от острова Кюсю Фото: Kyodo / Reuters Последствия тайфуна в городе Миядзаки на острове Кюсю, 29 августа. Всего в этот день около 250 тыс. домохозяйств на острове лишились света, однако в пятницу подачу электроэнергии возобновили Фото: Bakuteman / Reuters Человек проезжает под упавшим столбом в Миядзаки, 29 августа



По данным на полдень пятницы, тайфун движется на северо-восток Японии, порывы ветра могут достигать 108 км/ч Фото: Kyodo / Reuters Последствия тайфуна в Миядзаки, 29 августа.



Более 3,3 млн человек получили уведомления с рекомендацией эвакуироваться. Меры касались в основном пострадавшего острова Кюсю, а также центральных и восточных регионов, включая столицу Токио. Однако, по данным властей на четверг, уехали лишь около 30 тыс. человек Фото: Bakuteman / Reuters Общий вид поврежденного здания в Миядзаки, 29 августа Фото: Tomokichi / X / Reuters Полицейская машина едет среди разрушений в городе Миядзаки, 29 августа Фото: Kyodo / Reuters Спасательная операция в Гамагори, пострадавшем от сильных дождей, 29 августа Фото: Kyodo / Reuters Прохожий с зонтиком идет под проливными дождями, вызванными тайфуном, в Кагосиме, юго-западная Япония, 29 августа.



Ожидается, что шторм дойдет до центральных и восточных районов Японии, включая Токио, в выходные и в начале следующей недели. Фото: Issei Kato / Reuters На фоне тайфуна в некоторых районах Японии приостановили движение метро, поездов и самолетов в направлении юго-западной части острова. На фото: уведомления о приостановке работы метро на станции «Хаката» в Фукуоке, юго-запад страны, 30 августа Фото: Issei Kato / Reuters Мужчина идет среди временно закрытых магазинов в подземном переходе станции Хаката в Фукуоке, 30 августа Фото: Issei Kato / Reuters Уведомление о временном закрытии универмага в Фукуоке, 29 августа Фото: Issei Kato / Reuters На фото: мертвая радужная форель на рыбной ферме Фукуды на юго-западе Японии после затопления. 67-летняя Ю Фукуда, управляющая рыбной фермой и прилегающим к ней рестораном в городе Юфу, рассказала Reuters, как, приехав в пятницу утром, обнаружила здания затопленными на метр.

Фото: Kyodo / Reuters Затопленные сильными дождями фермы в Юфу, юго-запад Японии, 29 августа Фото: Kyodo / Reuters Затопленный автомобиль в Юфу, 29 августа Фото: hitokumaCH / Takeshi Ogata / X / Reuters Автомобиль едет во время сильного ветра и дождя в Нисики на острове Кюсю, 29 августа Фото: Jiji Press / EPA / ТАСС Затопленная улица в городе Тамана, остров Кюсю, 29 августа.



На время тайфуна свои производства приостановили некоторые крупные компании, в числе которых производители автомобилей Toyota, Nissan и Honda.

Тайфун «Шаньшань» обрушился на юго-западную Японию в четверг. Согласно заявлениям японских властей, на острове Кюсю тайфун был одним из сильнейших за всю историю. Четверо погибли и около сотни человек пострадали. Что оставил после себя тропический циклон — в фотогалерее РБК