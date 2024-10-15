Китай впервые за 24 года отправил в Вашингтон двух больших панд

Китай впервые за 24 года передал в зоопарк столицы США Вашингтона двух гигантских панд, сообщает телеканал CNN.

14 октября самец Бао Ли и самка Цин Бао покинули исследовательскую базу больших панд в Дуцзянъяне — городе, расположенном недалеко от естественной среды их обитания в горах на юго-западе Китая.

Панд повезли в американский зоопарк на грузовом самолете FedEx Boeing 777, получившем название Panda Express.

Предыдущая пара панд вернулась в Китай со своим детенышем в ноябре 2023 года. В том же году китайский лидер Си Цзиньпин пообещал, что Китай направит в США новых панд, назвав их «посланниками дружбы между китайским и американским народами».

Все панды мира принадлежат Китаю. Страны могут брать панд в аренду. Для этого они платят китайской стороне от $250 тыс. до $1 млн за каждую пару особей. Бао Ли и Цин Бао были переданы в аренду Смитсоновскому национальному зоопарку на 10 лет с ежегодным взносом в размере $1 млн.

CNN подчеркивает, что в Китае сегодня есть «онлайн-инфлюенсеры», которые протестуют против отправки «национальных сокровищ» Китая в США и другие страны. В том числе они беспокоятся о состоянии здоровья животных. Много заявлений о жестоком обращении с пандами прозвучало, когда после 20 лет в зоопарке Мемфиса, штат Теннесси, в Китай вернулась панда Я Я, а ее спутник Ле внезапно умер в США от болезни сердца.

В сентябре 2024 года также в связи с ухудшением их здоровья из зоопарка Уэно в Токио отправили чартерным рейсом в Китай двух гигантских панд. У них, в частности, наблюдалось высокое давление.