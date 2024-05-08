Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея

Грузовой самолет в затопленном международном аэропорту Порту-Алегри в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате наводнений на юге Бразилии погибли по меньшей мере 67 человек, а еще 101 пропал без вести. По оценкам властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, 69 тыс. человек лишились домов, по меньшей мере 13 тыс. находятся во временных пунктах размещения.