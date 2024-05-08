Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея
Грузовой самолет в затопленном международном аэропорту Порту-Алегри в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате наводнений на юге Бразилии погибли по меньшей мере 67 человек, а еще 101 пропал без вести. По оценкам властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, 69 тыс. человек лишились домов, по меньшей мере 13 тыс. находятся во временных пунктах размещения.
Эвакуация жителей муниципалитета Элдораду-ду-Сул.
Затопленный стадион в Порту-Алегри.
Режим ЧС объявлен в 281 муниципалитете на юге Бразилии, там проводится эвакуация и спасательные работы.
Эвакуированных людей размещают в том числе на складах и других объектах.
Наводнение, вызванное сильными дождями, повредило инфраструктуру, по всему штату Риу-Гранди-ду-Сул наблюдаются перебои с электроэнергией.
Лодка спасателей на затопленной улице в Порту-Алегри.
В нескольких районах штата Риу-Гранди-ду-Сул возникли перебои с продуктами, пишет Reuters, некоторые люди голодают по несколько дней.
Несмотря на наводнение, продолжаются экскурсии к комплексу водопадов Игуасу на юге Бразилии.
Затопленное здание компании по прокату автомобилей в Порту-Алегри.
Люди организовали лагерь на мосту возле затопленной улицы в муниципалитете Элдораду-ду-Сул.
Затопленные улицы в муниципалитете Каноас, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
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