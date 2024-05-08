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Общество ,  
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Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея

Юг Бразилии столкнулся с наводнением из-за сильных дождей, десятки людей погибли, тысячи остались без крова, наблюдаются проблемы с продуктами, передает Reuters. Последствия наводнения в стране – в фотогалерее РБК.
Наводнение затопило юг Бразилии. Фотогалерея
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