Эколог рассказала о пуле в теле «российского кита-шпиона»
Основательница благотворительной организации OneWhale, эколог Регина Хауг заявила, что видела пулю в теле белухи Хвалдимира, которого несколько дней назад нашли мертвым на юге Норвегии. Об этом она рассказала в интервью The Washington Post (WP).
«Сразу стало ясно, что в него кто-то стрелял. Было видно, что из его тела торчит пуля», — сказала Хауг.
Некоммерческая организация OneWhale была создана специально для защиты Хвалдимира. Совместно с норвежской группой по защите прав животных NOAH они подали заявление в местные правоохранительные органы и государственные органы, которые расследуют экологические преступления.
Так как вскрытие не будут проводить в течение нескольких недель, организации хотят установить вероятную причину смерти белухи, чтобы опровергнуть заявления о том, что кит умер из-за травм, полученных морскими птицами.
Тело дельфина нашли в субботу, 31 августа, в заливе Рисавика на юге Норвегии. Морской биолог Marine Mind Себастьян Странд, который наблюдал за белухой три года, рассказал, что причина смерти пока неясна, будет проведено вскрытие. По его словам, накануне с животным было все в порядке.
Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили фотодоказательства, включая крупные планы травм Хвалдимира. По их словам, смерть кита носит преступный характер.
Хвалдимир приплыл к берегам Норвегии в 2019 году. Животное было в подходящей для установки экшен-камеры упряжке, на которой был логотип российской компании, за что кита окрестили «шпионом». Российские власти такие предположения не комментировали.
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