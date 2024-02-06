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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения

Сюжет
Землетрясение в Турции и Сирии
6 февраля 2023 года произошло крупнейшее за 80 лет землетрясение в Турции и Сирии. Число жертв превысило 50 тыс. человек, свыше 100 тыс. получили ранения. Как сейчас живут люди в пострадавших районах — в фотогалерее РБК
Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения

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Спустя год строители и армия продолжают расчищать завалы на юге Турции: в результате землетрясения было разрушено более 800 тыс. построек. Без крова остались 1,5 млн человек. Для них построили сотни временных контейнерных городков — ряды трейлеров, в которые проведена вода и электричество. Там живут почти 700 тыс. переживших землетрясение. В городках есть магазины, мечети, медицинские центры, передвижные кухни. Для части людей контейнеры рискуют стать постоянным жильем, — строительство новых домов, обещанных властями, занимает время, а очередность заселения туда определяется жеребьевкой.

Подробнее о землетрясении и о том, как власти справлялись с его последствиями, можно прочитать здесь.

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