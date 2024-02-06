Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения

6 февраля 2023 года произошло крупнейшее за 80 лет землетрясение в Турции и Сирии. Число жертв превысило 50 тыс. человек, свыше 100 тыс. получили ранения. Как сейчас живут люди в пострадавших районах — в фотогалерее РБК

Фото: Umit Bektas / Reuters Серап Бас с восьмилетней дочерью Гекче стоит на расчищенном участке в провинции Хатай на юге страны, где год назад был их дом. Женщина держит фотографию своей семьи до 6 февраля 2023 года. На снимке Серап Бас вместе с мужем Омером, дочерьми Джемре и Гекче и сыном Экремом — ее супруг, старшая дочь и сын погибли во время землетрясения. Фото: Chris McGrath / Getty Images Вид с воздуха на поврежденный землетрясением жилой дом в Хатае, 2 февраля 2024 года. Вокруг — расчищенный от завалов участок: год назад на этом месте был жилой квартал. Фото: Khalil Ashawi / Reuters Выживший во время землетрясения Амер Халил стоит в разрушенном здании, где была его квартира. Рядом стоит палаточный городок, где сейчас живет мужчина. Город Джандарис (Сирия), 24 января. Фото: Umit Bektas / Reuters Гюлькан Йылмаз в новом модульном доме в городе Антакья, столице провинции Хатай, 31 января. Женщину спасли из-под обломков восьмиэтажного здания через пять дней после землетрясения 6 февраля 2023 года — она потеряла ноги и правую руку. Фото: Umit Bektas / Reuters Чинара Тамгучук гуляет со своей собакой Буфи, которая была найдена под завалами пекарни через несколько дней после землетрясения, 5 февраля. Прежние владельцы собаки погибли в рухнувшем здании. Фото: Umit Bektas / Reuters Симге Озгун с фотографией погибшей во время землетрясения матери Ремзие стоит на месте, где был их дом в Хатае, 3 февраля. Фото: Umit Bektas / Reuters Хатидже Алтыноз ждет грузовик, чтобы перевезти вещи из поврежденного землетрясением дома, который будет снесен. Хатай, 2 февраля. Фото: Umit Bektas / Reuters Айсун Челенк держит фотографию сестры Берны и ее мужа Кемаля, которые пропали без вести во время землетрясения, фото сделано на месте их уже снесенного дома. Хатай, 30 января. Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press Медицинские техники готовят протезы для людей с ампутированными конечностями после землетрясения. Больница в селе Акрабат недалеко от Идлиба, Сирия, 1 февраля. Фото: Umit Bektas / Reuters Вид на контейнерный городок в порту Искендерун в провинции Хатай, 2 февраля. В Турции сейчас действуют 414 контейнерных городка, общее количество контейнеров в которых превышает 200 тыс. Фото: Khalil Ashawi / Reuters Девочка Афраа, родившаяся незадолго до землетрясения, со своим дядей. В результате катастрофы погибли ее родители, братья и сестры. Город Джандарис, Сирия, 24 января. Фото: Umit Bektas / Reuters Владелец лавки в городе Самандаг (Хатай) перед новым зданием, которое он построил на месте прежнего, разрушенного во время землетрясения, 1 февраля. Фото: Umit Bektas / Reuters Разрушенное здание в Хатае, 5 февраля. Фото: Chris McGrath / Getty Images Женщины, живущие в контейнерном лагере Буюкдалян, во время урока парикмахерского мастерства в салоне красоты (расположен в том же лагере), 1 февраля. В лагере Буюкдалян, одном из многих на юге Турции, проживают более 980 семей. Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press Алаа, Мустафа и Мохаед Ганнам, которые получили ранения в результате обрушения здания во время землетрясения, деревня Азмарин в Сирии, 28 января. Фото: Chris McGrath / Getty Images Вид с воздуха на строящийся жилой комплекс для пострадавших от землетрясения в районе Гульдерен, Хатай, 1 февраля.

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Спустя год строители и армия продолжают расчищать завалы на юге Турции: в результате землетрясения было разрушено более 800 тыс. построек. Без крова остались 1,5 млн человек. Для них построили сотни временных контейнерных городков — ряды трейлеров, в которые проведена вода и электричество. Там живут почти 700 тыс. переживших землетрясение. В городках есть магазины, мечети, медицинские центры, передвижные кухни. Для части людей контейнеры рискуют стать постоянным жильем, — строительство новых домов, обещанных властями, занимает время, а очередность заселения туда определяется жеребьевкой.

Подробнее о землетрясении и о том, как власти справлялись с его последствиями, можно прочитать здесь.