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Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея

На юго-востоке США более 2 млн потребителей остались без света, разрушены вышки сотовой связи, дороги и мосты. Причиной стал ураган «Хелен». Последствия стихийного бедствия — в фотогалерее РБК
Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея

По оценкам экспертов, ущерб составит от $15 млрд до $100 млрд. Разбор завалов продолжается

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Дарья Широкова
мультимедиа ураган наводнение США стихийное бедствие
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