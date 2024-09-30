Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея

Но спасти удавалось не всех. Жительница Техаса Джессика Драй Тернер просила в соцсетях о помощи: в Эшвилле на крыше из-за поднимающейся воды застряли члены ее семьи. «Они смотрят, как мимо проплывают 18-колесные грузовики», — написала она в пятницу.

На следующий день женщина сообщила, что спасатели не успели. Крыша рухнула, и ее 70-летние родители и шестилетний племянник утонули.