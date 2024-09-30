Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея
Ураган обрушился на Флориду вечером в четверг, 26 сентября. Также пострадали штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия, Вирджиния и Теннесси.
Ему присвоили четвертую из пяти возможных категорию: это значит, что скорость ветра достигает 209–251 км/ч.
Погибли по меньшей мере 95 человек, сообщает CNN.
Число жертв еще может возрасти по мере того, как спасатели будут добираться до районов, оказавшихся изолированными из-за разрушенных дорог и наводнений, говорит губернатор Северной Каролины Рой Купер.
Подано множество заявлений о пропавших без вести на фоне сбоев связи. В округе Банкомб в Северной Каролине, где погибли не менее 30 человек, власти получили около 600 заявлений.
Ураган привел к сильнейшему за последние 100 лет наводнению в Северной Каролине. В городе Спрус-Пайн со вторника по субботу выпало более 61 см осадков.
Пострадавшим в стихийном бедствии окажут помощь.
Более 2 млн потребителей остались без электричества.
Ураган был такой силы, что на сушу выбрасывало рыболовецкие суда.
Некоторые суда прибило к домам.
Сильный ветер валил деревья.
Также пострадал наземный транспорт.
Несмотря на предупреждения властей, некоторые жители отказались эвакуироваться.
В частности, в округе Тейлор в штате Флорида таких людей призвали написать на руке или ноге имя, дату рождения и другую важную информацию несмываемым маркером.
Были и те, кто спасался на крышах. Более 50 человек эвакуировали с крыши больницы в Эрвине (штат Теннесси).
Но спасти удавалось не всех. Жительница Техаса Джессика Драй Тернер просила в соцсетях о помощи: в Эшвилле на крыше из-за поднимающейся воды застряли члены ее семьи. «Они смотрят, как мимо проплывают 18-колесные грузовики», — написала она в пятницу.
На следующий день женщина сообщила, что спасатели не успели. Крыша рухнула, и ее 70-летние родители и шестилетний племянник утонули.
В Алабаме, Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине и Теннесси введено чрезвычайное положение.
Некоторые дома сносило водой. На фото — последствия стихийного бедствия в Китон-Бич, Флорида.
В Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям попросили людей не переходить вброд затопленные места и не пересекать их на автомобиле.
По оценкам страховщиков и экспертов, ущерб составил от $15 млрд до $100 млрд, пострадали системы водоснабжения и другие коммуникации, а также важнейшие трассы, пишет Reuters.
«Это разрушительная катастрофа исторических масштабов. Люди, с которыми я общался на западе Северной Каролины, говорят, что никогда не видели ничего подобного», — заявил губернатор Рой Купер телеканалу CNN.
На этой неделе пострадавшие районы собирается посетить президент США Джо Байден, сообщил Белый дом.
По прогнозам синоптиков, ко 2 октября может образоваться новый ураган — если в него перерастет новая тропическая депрессия (первый этап формирования стихийного бедствия) в восточной части Атлантического океана. При таком раскладе ветер наберет силу к воскресенью.
Пока депрессия находится примерно в тысяче километров к запад-юго-западу от Кабо-Верде.
«Хелен» — восьмой по счету ураган за сезон (начался в июне) в Атлантике, который получил имя. Климатологи предупреждают, что глобальное потепление будет увеличивать частоту и силу ураганов.
По оценкам экспертов, ущерб составит от $15 млрд до $100 млрд. Разбор завалов продолжается