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В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж

Церемония зажжения огня Олимпийский игр 2024 года в Париже состоялась в Олимпии. Первый факел эстафеты олимпийского огня был зажжен от солнечных лучей на месте, где проводились античные Олимпийские игры. Как прошла церемония — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Церемония зажжения огня Олимпийских игр 2024-го года состоялась в античной Олимпии. Торжество началось с поднятия олимпийского, греческого и французского флагов. Национальные&nbsp;гимны двух стран исполнила американская оперная певица Джойс Дидонато.

Церемония зажжения огня Олимпийских игр 2024-го года состоялась в античной Олимпии. Торжество началось с поднятия олимпийского, греческого и французского флагов. Национальные гимны двух стран исполнила американская оперная певица Джойс Дидонато.

Роль верховной&nbsp;жрицы на торжественном&nbsp;действе&nbsp;исполнила актриса Мэри Мина, одетая в античную тунику и сандалии. Одежда участников нынешней&nbsp;церемонии отличалась&nbsp;от той, что использовалась на предыдущих:&nbsp;в отличие от монохромных&nbsp;белых&nbsp;или синих&nbsp;одеяний&nbsp;прошлых лет, она была двухцветная&nbsp;&mdash; черно-белая. На фото: Верховная жрица входит в храм Геры во время церемонии зажжения Олимпийского огня
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Роль верховной жрицы на торжественном действе исполнила актриса Мэри Мина, одетая в античную тунику и сандалии. Одежда участников нынешней церемонии отличалась от той, что использовалась на предыдущих: в отличие от монохромных белых или синих одеяний прошлых лет, она была двухцветная — черно-белая.

На фото: Верховная жрица входит в храм Геры во время церемонии зажжения Олимпийского огня

Верховная жрица традиционно произнесла&nbsp;у развалин античного храма Геры в Олимпии молитву -богу света Аполлону - покровителю искусств и врачевания.
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Верховная жрица традиционно произнесла у развалин античного храма Геры в Олимпии молитву -богу света Аполлону - покровителю искусств и врачевания.

На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Парижа Анн Идальго и другие официальные лица. На фото:&nbsp;Президент НОК Греции&nbsp;и член МОК Спирос Капралос, президент Греции Катерина Сакелларопулу&nbsp;и президент МОК&nbsp;Томас Бах (слева направо)
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

На церемонии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, мэр Парижа Анн Идальго и другие официальные лица.

На фото: Президент НОК Греции и член МОК Спирос Капралос, президент Греции Катерина Сакелларопулу и президент МОК Томас Бах (слева направо)

Театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, который создан на основе древних традиций с привнесением современных элементов.
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, который создан на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

На генеральной репетиции верховная жрица&nbsp;подносит факел к параболическому зеркалу, и пламя&nbsp;вспыхивает от солнечных лучей.
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

На генеральной репетиции верховная жрица подносит факел к параболическому зеркалу, и пламя вспыхивает от солнечных лучей.

Из-за пасмурной погоды верховная жрица не смогла зажечь факел от солнечных лучей на самой церемонии. Поэтому он&nbsp;был зажжен от огня, полученного во время прошедшей вчера генеральной репетиции.
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Из-за пасмурной погоды верховная жрица не смогла зажечь факел от солнечных лучей на самой церемонии. Поэтому он был зажжен от огня, полученного во время прошедшей вчера генеральной репетиции.

Во время церемонии зажжения пламени&nbsp;
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Во время церемонии зажжения пламени 

Верховная жрица передала факел&nbsp;первому участнику олимпийской эстафеты, чемпиону Игр 2021 года по академической гребле Стефаносу Дускосу. Так&nbsp;началось&nbsp;11-дневное путешествие&nbsp;олимпийского огня по Греции. Огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 13 регионах, на семи&nbsp;островах, в 43 городах, на 10 археологических площадках в двух Олимпийских музеях (в Афинах и Салониках). Всего&nbsp;олимпийский огонь преодолеет по стране более 5 тысяч километров.
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Верховная жрица передала факел первому участнику олимпийской эстафеты, чемпиону Игр 2021 года по академической гребле Стефаносу Дускосу. Так началось 11-дневное путешествие олимпийского огня по Греции.

Огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 13 регионах, на семи островах, в 43 городах, на 10 археологических площадках в двух Олимпийских музеях (в Афинах и Салониках). Всего олимпийский огонь преодолеет по стране более 5 тысяч километров.

После Дускоса&nbsp;огонь понесет&nbsp;олимпийская&nbsp;чемпионка 2004 года на дистанции 400 м вольным стилем, трехкратная&nbsp;чемпионка&nbsp;мира по плаванию Лор Маноду из Франции. Огонь&nbsp;вернется в Афины 26 апреля, где будет передан организаторам парижской Олимпиады. 8 мая олимпийский факел будет доставлен в Марсель. Эстафета во Франции продлится 68 дней и завершится зажжением Олимпийского огня на церемонии открытия Игр&nbsp;в Париже 26 июля.
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

После Дускоса огонь понесет олимпийская чемпионка 2004 года на дистанции 400 м вольным стилем, трехкратная чемпионка мира по плаванию Лор Маноду из Франции.

Огонь вернется в Афины 26 апреля, где будет передан организаторам парижской Олимпиады. 8 мая олимпийский факел будет доставлен в Марсель. Эстафета во Франции продлится 68 дней и завершится зажжением Олимпийского огня на церемонии открытия Игр в Париже 26 июля.

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В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года
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