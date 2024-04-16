В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж

Роль верховной жрицы на торжественном действе исполнила актриса Мэри Мина, одетая в античную тунику и сандалии. Одежда участников нынешней церемонии отличалась от той, что использовалась на предыдущих: в отличие от монохромных белых или синих одеяний прошлых лет, она была двухцветная — черно-белая.

На фото: Верховная жрица входит в храм Геры во время церемонии зажжения Олимпийского огня