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Умер 90-летний крокодил из фильма «Крокодил Данди»

Фото: Rimfire Films
Фото: Rimfire Films

В австралийском городе Дарвин умер крокодил Берт, снимавшийся в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом. Об этом администрация парка, в котором содержалась рептилия, сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России).

«С большой печалью мы объявляем о кончине Берта, культового гребнистого крокодила и звезды классического австралийского фильма «Крокодил Данди». Берт мирно ушел в течение выходных в возрасте приблизительно более 90 лет, ознаменовав тем самым конец невероятной эпохи», — говорится в сообщении.

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Представители парка также отметили, что Берт стал одной из самых узнаваемых особей своего вида в мире, появившись в фильме, и помогал формировать имидж Австралии как «страны сурово-красивой и впечатляющей дикой природы».

Пресмыкающееся жило в парке с 2008 года, а поймано было в 1980-м. В среднем представители его породы живут по 70 лет и вырастают более 5,2 м в длину. В честь Берта в парке планируют установить памятный знак.

Фильм «Крокодил Данди» был снят в 1985 году и выпущен в 1986-м. Он повествует о журналистке Сью Чарлтон (Линда Козловски), которая приезжает в Австралию ради сюжета об охотнике Мике «Крокодиле» Данди (Пол Хоган). Сюжет должен рассказать о том, как Данди справился с напавшей на него рептилией, чуть было не откусившей ему ногу.

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