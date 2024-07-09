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Как Моди и Путин обсуждали Украину и кормили Глинтвейна морковкой. Фото

Двухдневный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию был во многом посвящен украинскому урегулированию. Но в программе была и довольно интересная неофициальная часть. Как проходил визит Моди — в фотогалерее РБК
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву днем 8 июля. Для него это первая поездка в Россию с 2019 года, когда политик участвовал в Восточном экономическом форуме. В Москве Моди&nbsp;в последний раз был в 2015 году.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву днем 8 июля. Для него это первая поездка в Россию с 2019 года, когда политик участвовал в Восточном экономическом форуме. В Москве Моди в последний раз был в 2015 году.

Встречал Моди в аэропорту Внуково-2&nbsp;первый вице-премьер Денис Мантуров. Ради главы индийского правительства на летном поле был почетный караул.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Встречал Моди в аэропорту Внуково-2 первый вице-премьер Денис Мантуров. Ради главы индийского правительства на летном поле был почетный караул.

Неофициальная встреча с Владимиром Путиным состоялась 8 июля в правительственной резиденции &laquo;Ново-Огарево&raquo;. Они обнялись, а Моди назвал Путина своим другом.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Неофициальная встреча с Владимиром Путиным состоялась 8 июля в правительственной резиденции «Ново-Огарево». Они обнялись, а Моди назвал Путина своим другом.

Путин и Моди&nbsp;договорились разработать программу&nbsp;развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Они поручили профильным ведомствам подготовить соответствующий документ.
Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Путин и Моди договорились разработать программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Они поручили профильным ведомствам подготовить соответствующий документ.

Во время неофициальной части визита Путин лично показал индийскому гостю резиденцию &laquo;Ново-Огарево&raquo;.
Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters

Во время неофициальной части визита Путин лично показал индийскому гостю резиденцию «Ново-Огарево».

Они также зашли в конюшню и покормили лошадей. В частности, Путин и Моди&nbsp;угостили морковкой коней&nbsp;с кличками&nbsp;Лорд и Глинтвейн.
Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Они также зашли в конюшню и покормили лошадей. В частности, Путин и Моди угостили морковкой коней с кличками Лорд и Глинтвейн.

Программа второго дня визита&nbsp;для&nbsp;Моди&nbsp;началась с возложения&nbsp;цветов&nbsp;к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Программа второго дня визита для Моди началась с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Путин и Моди посетили павильон &laquo;Атом&raquo; на ВДНХ. Флагманским проектом компании &laquo;Росатом&raquo; в Индии является&nbsp;АЭС &laquo;Куданкулам&raquo;, возведение которой&nbsp;идет с 2002 года.&nbsp;
Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Reuters

Путин и Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ. Флагманским проектом компании «Росатом» в Индии является АЭС «Куданкулам», возведение которой идет с 2002 года. 

&laquo;Росатом&raquo; предложил соорудить в Индии еще шесть блоков большой мощности, а также атомные электростанции малой мощности.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Росатом» предложил соорудить в Индии еще шесть блоков большой мощности, а также атомные электростанции малой мощности.

Официальная встреча Путина и Моди прошла в Кремле днем 9 июля. На ней стороны обсудили в том числе и международные вопросы. В совместном заявлении Путин и Моди подчеркнули необходимость урегулировать конфликт на Украине мирным путем при помощи диалога. Как позже подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в ходе разговора, который продолжался 2,5 часа, &laquo;родились новые идеи&raquo; по этой теме. Также Моди&nbsp;на переговорах поднял вопрос о досрочном увольнении&nbsp;из российской армии индийских граждан, &laquo;которые были введены в заблуждение при поступлении на службу&raquo;, сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.&nbsp;&laquo;Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии&raquo;, &mdash; сказал замминистра.&nbsp;По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.
Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters

Официальная встреча Путина и Моди прошла в Кремле днем 9 июля. На ней стороны обсудили в том числе и международные вопросы. В совместном заявлении Путин и Моди подчеркнули необходимость урегулировать конфликт на Украине мирным путем при помощи диалога. Как позже подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в ходе разговора, который продолжался 2,5 часа, «родились новые идеи» по этой теме.

Также Моди на переговорах поднял вопрос о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. «Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии», — сказал замминистра. По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

Владимир Путин в торжественной обстановке вручил индийскому премьеру орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Владимир Путин в торжественной обстановке вручил индийскому премьеру орден Святого апостола Андрея Первозванного.

В заявлении по итогам визита Моди в Москву говорилось о заинтересованности двух стран в сотрудничестве в области телекоммуникаций, спутниковой связи, информационной безопасности, гражданской авиации, разработки лекарств. Власти Индии пригласили российские команды работать в новых промышленных зонах на территории страны. Помимо этого, стороны договорились обсудить долгосрочные контракты в области торговли энергоресурсами.
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В заявлении по итогам визита Моди в Москву говорилось о заинтересованности двух стран в сотрудничестве в области телекоммуникаций, спутниковой связи, информационной безопасности, гражданской авиации, разработки лекарств. Власти Индии пригласили российские команды работать в новых промышленных зонах на территории страны. Помимо этого, стороны договорились обсудить долгосрочные контракты в области торговли энергоресурсами.

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