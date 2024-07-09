Как Моди и Путин обсуждали Украину и кормили Глинтвейна морковкой. Фото
Двухдневный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию был во многом посвящен украинскому урегулированию. Но в программе была и довольно интересная неофициальная часть. Как проходил визит Моди — в фотогалерее РБК
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву днем 8 июля. Для него это первая поездка в Россию с 2019 года, когда политик участвовал в Восточном экономическом форуме. В Москве Моди в последний раз был в 2015 году.
Встречал Моди в аэропорту Внуково-2 первый вице-премьер Денис Мантуров. Ради главы индийского правительства на летном поле был почетный караул.
Неофициальная встреча с Владимиром Путиным состоялась 8 июля в правительственной резиденции «Ново-Огарево». Они обнялись, а Моди назвал Путина своим другом.
Путин и Моди договорились разработать программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Они поручили профильным ведомствам подготовить соответствующий документ.
Во время неофициальной части визита Путин лично показал индийскому гостю резиденцию «Ново-Огарево».
Они также зашли в конюшню и покормили лошадей. В частности, Путин и Моди угостили морковкой коней с кличками Лорд и Глинтвейн.
Программа второго дня визита для Моди началась с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Путин и Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ. Флагманским проектом компании «Росатом» в Индии является АЭС «Куданкулам», возведение которой идет с 2002 года.
«Росатом» предложил соорудить в Индии еще шесть блоков большой мощности, а также атомные электростанции малой мощности.
Официальная встреча Путина и Моди прошла в Кремле днем 9 июля. На ней стороны обсудили в том числе и международные вопросы. В совместном заявлении Путин и Моди подчеркнули необходимость урегулировать конфликт на Украине мирным путем при помощи диалога. Как позже подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в ходе разговора, который продолжался 2,5 часа, «родились новые идеи» по этой теме.
Также Моди на переговорах поднял вопрос о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. «Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии», — сказал замминистра. По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.
Владимир Путин в торжественной обстановке вручил индийскому премьеру орден Святого апостола Андрея Первозванного.
В заявлении по итогам визита Моди в Москву говорилось о заинтересованности двух стран в сотрудничестве в области телекоммуникаций, спутниковой связи, информационной безопасности, гражданской авиации, разработки лекарств. Власти Индии пригласили российские команды работать в новых промышленных зонах на территории страны. Помимо этого, стороны договорились обсудить долгосрочные контракты в области торговли энергоресурсами.