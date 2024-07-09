Как Моди и Путин обсуждали Украину и кормили Глинтвейна морковкой. Фото

Официальная встреча Путина и Моди прошла в Кремле днем 9 июля. На ней стороны обсудили в том числе и международные вопросы. В совместном заявлении Путин и Моди подчеркнули необходимость урегулировать конфликт на Украине мирным путем при помощи диалога. Как позже подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в ходе разговора, который продолжался 2,5 часа, «родились новые идеи» по этой теме.

Также Моди на переговорах поднял вопрос о досрочном увольнении из российской армии индийских граждан, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу», сообщил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. «Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии», — сказал замминистра. По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.