Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инаугурационную речь глава государства в основном составлял сам. «Помощники, безусловно, помогают, но основной набор идей и посылов, которые содержатся в выступлении, — конечно, авторства главы государства», — сказал он.

На фото — Владимир Путин в рабочем кабинете перед началом церемонии.