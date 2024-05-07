Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина
Церемония инаугурации президента в России с 2000 года проводится 7 мая. Сначала избранный глава государства прибывает в Большой Кремлевский дворец.
Перед церемонией во дворце собираются гости: депутаты, сенаторы, члены администрации президента и правительства, члены ЦИК, общественные деятели и другие.
На фото — 94-летняя композитор Александра Пахмутова.
США, Великобритания, Евросоюз и Канада не стали направлять своих представителей на церемонию. Мероприятие посетили послы Франции, Венгрии и Словакии.
Представитель МИД России Мария Захарова заявления Великобритании и «еще каких-то натовских деятелей» о том, что они не поедут или не будут представлены на инаугурации, назвала «скалозубством».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инаугурационную речь глава государства в основном составлял сам. «Помощники, безусловно, помогают, но основной набор идей и посылов, которые содержатся в выступлении, — конечно, авторства главы государства», — сказал он.
На фото — Владимир Путин в рабочем кабинете перед началом церемонии.
Среди гостей церемонии были спортсмены. На фото — первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, гимнастки Дина и Арина Аверины (слева направо).
На фото — премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
Перед церемонией инаугурации Песков сообщил, что Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая.
Утвердить кандидатуру нового председателя правительства, его замов и министров должна будет Госдума. Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа назначаются после консультаций с Советом Федерации.
На фото — замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков, президент Федерации хоккея России и член исполкома Олимпийского комитета России Владислав Третьяк, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко и первый замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (слева направо).
Владимир Путин отправился на инаугурацию по территории Кремля на обновленной версии автомобиля Aurus Senat. Машину показали впервые. В кортеже также в первый раз появились электромотоциклы Aurus Merlon.
Инаугурация проходит в Андреевском зале. Первыми в него вступают солдаты Президентского полка. Они вносят символы президентской власти: флаг России, штандарт и Знак президента, а также специальный экземпляр Конституции.
На инаугурацию Кремль приглашает несколько тысяч гостей
На первых трех церемониях Владимира Путина сопровождала жена Людмила. Но после развода в 2013 году члены семьи президента на инаугурации замечены не были.
На подиуме президента ожидают председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин (на фото), а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
В присяге президента 33 слова, ее текст закреплен в Конституции. Глава государства клянется «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
Владимир Путин в пятый раз занял пост президента России. Возглавлять государство ему предстоит следующие шесть лет.
После вступления в должность он произнес речь и заявил, что результаты президентских выборов «подтвердили правильность курса страны», призвал «не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений», а также отметил, что Россия не отказывается от контактов с западными странами и что «выбор за ними».
Свою речь президент завершил словами «вместе победим».
После присяги президента пушки с Кремлевской набережной дали 30 залпов салюта.
Во время залпа сломалась и упала часть дерева. Этот момент попал на трансляцию церемонии.
После инаугурации глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле.
Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту. Задачи подразделения — обеспечивать безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.
После смотра Президентского полка президент посетил Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации.
После молебна патриарх сказал Путину, что «глава государства должен принимать иногда судьбоносные и грозные решения», и эти решения «почти всегда связаны в том числе и с жертвами». Если же их не принять, последствия для народа и страны могут быть «чрезвычайно опасными».
Патриарх отметил, что подобные решения, принимаемые во благо страны, никогда не осуждались ни церковью, ни народом. В качестве примера он привел Александра Невского, который «не жалел врагов, но прославился как святой».
Владимир Путин принес присягу и в пятый раз вступил в должность президента России. Его новый срок завершится в 2030 году. Как прошла церемония инаугурации — в фоторепортаже РБК
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