 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Выборы президента России ,  
0 

Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина

Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина
Сюжет
Выборы президента России
Владимир Путин принес присягу и в пятый раз вступил в должность президента России. Его новый срок завершится в 2030 году. Как прошла церемония инаугурации — в фоторепортаже РБК
Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина

Владимир Путин принес присягу и в пятый раз вступил в должность президента России. Его новый срок завершится в 2030 году. Как прошла церемония инаугурации — в фоторепортаже РБК

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Авторы
Теги
Персоны
Сергей Зимин Сергей Зимин, Виктория Полякова Виктория Полякова
мультимедиа инаугурация Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Путин завершил инаугурационную речь словами «вместе — победим»
Политика
Патриарх напомнил Путину о не жалевшем врагов Александре Невском
Политика
Ушаков назвал страну первого зарубежного визита Путина на новом сроке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 16:45
Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза Экономика, 19:35
Лукашенко исключил наступление с ядерным оружием Политика, 19:30
Глава Минобороны Израиля назвал условия прекращения операции в Рафахе Политика, 19:21
В Кремле рассказали, с кем встретился Путин после церемонии инаугурации Политика, 19:10
Клуб Карпина объявил об уходе основного вратаря Спорт, 19:04
Apple показала новые планшеты iPad с мощным ИИ-чипом M4 и OLED-дисплеями Life, 18:59
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года Политика, 18:53
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В SberCIB предсказали рост курса доллара до ₽95 к концу второго квартала Инвестиции, 18:49
Приведет ли наступление Израиля на Рафах к перемирию с ХАМАС Политика, 18:47
Притоки капитала в биткоин-ETF возобновились. Что изменилось Крипто, 18:38
МЧС сообщило о ранении сотрудников при атаке дрона в Горловке Политика, 18:37
Кучерова номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ Спорт, 18:36
Аналитики оценили изменение высоты новостроек в городах России за 5 лет Недвижимость, 18:31
Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина Политика, 18:31 