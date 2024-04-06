Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
В Оренбургской области действует режим ЧС из-за паводка, больше всего пострадал Орск, где прорвало дамбу. Эвакуировано более 4,2 тыс. человек. Последствия прорыва дамбы в Орске — в фотогалерее РБК
Вечером 5 апреля в Советском районе Орска прорвало насыпную дамбу из-за паводка. По данным местных властей, повреждения гидротехнического сооружения зафиксированы на участке 10 м.
В городе подтоплены 600 домов и 1,4 тыс. приусадебных территорий, эвакуировано свыше 700 человек.
В правительстве Оренбургской области сообщали о попадании в зону подтопления более 2,5 тыс. домов и 6,8 тыс. приусадебных участков и нарушении энергоснабжения в 12 населенных пунктах.
Свыше 4,2 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей, эвакуировали, спасательные работы продолжаются.
СК возбудил дело о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве.
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