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В США умер предсказывающий весну сурок

В США умер предсказывающий весну сурок Мейджор
Сурок Мейджор
Сурок Мейджор (Фото: Second Chances Wildlife Center )

В штате Кентукки умер предсказывающий весну сурок по кличке Мейджор, ему было 9 лет. Об этом сообщила пресс-служба Центра дикой природы Second Chances («Второй шанс»), где он жил.

«Его смерть была связана с возрастом (почти 10 лет) и проблемами с сердцем. Он был полон удивительной энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах. Это печальный день для нас в Центре, особенно для тех, кто был рядом всю его жизнь», — говорится в сообщении Центра на его странице в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Сотрудники Second Chances спасли сурка, когда он был еще младенцем. По их словам, Мейджор предсказал наступление ранней весны в понедельник, 29 января. После смерти животного его обязанности будет выполнять другой сурок по кличке Джози Берроу.

Сурок Фил предсказал позднюю весну в США
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Фото:Barry Reeger / AP

В день смерти Мейджор, 2 февраля, в США и Канаде отмечают День сурка. Считается, что поведение животного в этот праздник может говорить о близости наступления весны. В случае пасмурной погоды и спокойных вылазок сурков из своих нор зима скоро закончится, а если на улице будет солнечно, а животное станет пугаться своей тени и прятаться, то она продлится еще шесть недель.

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