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Финансовый рынок оказался почти вне конкуренции
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Финансовый рынок оказался почти вне конкуренции
Газета № 120 (3409) (2907) Финансы,
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Финансовый рынок оказался почти вне конкуренции

ЦБ проанализировал уровень концентрации основных игроков в подконтрольных ему сегментах
Почти все сегменты российского финансового рынка отличаются низкой конкуренцией, следует из оценки ЦБ. Сильнее всего это заметно на банковском рынке
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Почему большинство рынков неконкурентны

Высокий уровень конкуренции на российском финансовом рынке наблюдается только в двух секторах, свидетельствуют расчеты Банка России, которые мегарегулятор привел в «Основных направлениях развития финрынка на 2022–2024 годы», — на брокерском рынке (по обороту торговли) и рынке ОСАГО.

В документе Центробанк впервые с 2018 года раскрыл комплексные оценки концентрации основных игроков в поднадзорных ему отраслях. На их основе он готовит индекс CBR-Composite, отражающий состояние конкуренции в разных сегментах финрынка. Красная зона индекса соответствует низкому уровню конкуренции, желтая — умеренному, зеленая — высокому. Из 15 сегментов к первой группе относятся девять, ко второй — четыре, к третьей — два. Оценки охватывают период 2019–2020 годов.

Финансы
Банки оценили влияние резкого подъема ставки ЦБ на вклады и кредиты Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Доля лидера рынка по обороту на брокерском рынке с 2018 по 2020 год выросла с 18,1 до 21,3%, при этом доля топ-5 компаний составляет даже менее 50% от оборота всего рынка — это единственный сегмент, где крупнейшие игроки не охватили большую его часть. На рынке ОСАГО за два года доля лидера выросла с 15,7 до 17,4%, а доля пяти крупнейших компаний — с 57,7 до 64,2%.

Банковский сектор почти полностью находится в красной зоне индекса, и ситуация там не улучшается. Так, на рынке кредитования доля лидера за два года выросла с 37,2 до 47,3%, а доля топ-5 банков — с 67,5 до 75,7%. В кредитовании физлиц наблюдается низкий уровень конкуренции, в кредитовании компаний — умеренный.

«Усиление роли крупных банков наблюдалось прежде всего в сфере услуг физическим лицам», — отмечается в документе. Этому способствовало опережающее развитие банками из пятерки лидеров дистанционных каналов обслуживания и наличие у них преимуществ рыночного и нерыночного характера, связанных с использованием больших данных, накопленных за время работы, доступом к публичным финансовым ресурсам и узнаваемостью.

Хуже всего ситуация на рынке карточных переводов, где доля лидера остается самой высокой в сравнении с другими рынками, хотя она и сократилась за два года с 94 до 92,2%. Доля топ-5 банков при этом незначительно выросла — с 95,7 до 95,9%. На рынке карточных платежей конкуренция также в красной зоне (доля лидера увеличилась с 70,5 до 71,2%).

Финансы
ЦБ не согласился с опасениями банков из-за регулирования экосистем Фото: Андрей Любимов / РБК

В зоне низкой конкуренции также находится и рынок доверительного управления — как по объему портфеля, так и по количеству клиентов. Доля пяти крупнейших игроков на нем составляет 72,3 и 92,7% соответственно. Брокерский рынок ЦБ также относит к низкому уровню конкуренции по количеству клиентов: доля лидера составляет 34,7%, а доля топ-5 компаний — 89,2%.

В зоне умеренной конкуренции находятся негосударственные пенсионные фонды, занимающиеся как обязательным пенсионным страхованием (доля пяти крупнейших компаний — 79,3%), так и негосударственным пенсионным обеспечением (77,9%).

Банк России традиционно подвергается критике из-за высокой концентрации государственных игроков в банковском секторе — она резко выросла после санации трех крупных частных групп в 2017 году («Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк). Регулятор рассчитывает частично продать принадлежащие ему банки — часть «Открытия» (с присоединенным Бинбанком) может быть реализована на IPO в 2022 году. Кроме того, в сентябре регулятор проведет закрытый аукцион по продаже санированного Азиатско-Тихоокеанского банка. Это будет уже третья попытка продать АТБ. Банком интересуются четыре потенциальных покупателя.

Как развивать конкуренцию

Для развития конкуренции на финансовом рынке ЦБ планирует разработать и внедрить регулирование экосистем, а также создать цифровой рубль, который позволит переводить деньги без привязки к банкам, напоминает регулятор в докладе. Вместе с тем ЦБ хочет внедрить политику конкурентного нейтралитета государства, предполагающую создание равных условий для всех участников рынка. Например, конкурентный нейтралитет подразумевает доступ разных финансовых организаций к участию в пилотировании государственных проектов и к выполнению программ господдержки. Это также означает либо выход государства из капитала финансовых организаций, если такое участие не оправдано целями государственной политики, либо соблюдение принципов конкурентного нейтралитета, если приватизация нецелесообразна (то есть выделение коммерческой и конкурентной составляющей бизнеса).

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал журналистам, что ЦБ вместе с правительством сейчас завершает работу по созданию новой «дорожной карты» по развитию конкуренции «с конкретными инициативами». «Во главу угла мы ставим доступ к данным и регулирование экосистем на ближайшие три года», — отметил Швецов. В частности, в докладе говорится, что уже запущен проект «Цифровой профиль гражданина» как единое окно обмена данными между гражданами, бизнесом и государством. «Ресурс включает набор данных о человеке, который позволяет финансовому посреднику при взаимодействии с новым клиентом быстро получить о нем информацию», — пояснил Швецов.

С одной стороны, действительно можно сказать, что огосударствление сектора сдерживает развитие конкурентной среды, отмечает директор группы «финансовые институты» агентства S&P Сергей Вороненко. «С другой стороны (например, в секторе физических лиц и крупного корпоративного клиента), мы видим относительно сильную конкуренцию, которая от года к году становится все жестче. Если бы конкуренции не было, мы бы не видели на рынке новых банковских продуктов и такой борьбы за клиента», — продолжает аналитик. Впрочем, частный бизнес может вырасти и «на таком государственном поле», оптимистичен Вороненко.

Между собой конкурируют в основном крупные банки, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Уход с рынка заметного числа игроков за последние восемь лет усилил концентрацию как базы фондирования, так и кредитных портфелей на балансах крупнейших банков. В результате сегодня крупные банки фактически конкурируют в основном друг с другом за наиболее качественных клиентов, однако все чаще заходят на «территорию» малых и средних региональных банков, рефинансируя кредиты лучших заемщиков», — говорит он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Банк России , ЦБ , конкуренция , Банки
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