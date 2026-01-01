Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник

Больше всего дронов уничтожили в Белгородской и Брянской областях. В Московском регионе сбили 24 БПЛА, из них 21 летел на Москву

Вечером 1 января, в период с 16:00 до 23:00, над Россией сбили 201 украинский беспилотник, в том числе 24 над территорией Московского региона. Из них 21 БПЛА летел на Москву, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов — 51 и 36 соответственно — уничтожили в Белгородской и Брянской областях. Еще 16 подавили в Ростовской области, 15 — в Калужской, 14 — в Тульской, 12 — в Курской, десять — в Рязанской.

В Воронежской области и Крыму сбили по шесть дронов. Пять уничтожили в Орловской области, четыре — в Липецкой. Еще два сбили над акваторией Азовского моря.

Об отражении атак дронов ранее сообщали мэр Москвы Сергей Собянин, тульский губернатор Дмитрий Миляев, глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Последний рассказал о повреждениях, в том числе в Белгородском, Борисовском и Грайворонском округах, и о пострадавших.

На этом фоне Росавиация предупреждала о временных ограничениях в аэропортах.

В ночь на 1 января, по данным Минобороны, над регионами России сбили 168 беспилотников.