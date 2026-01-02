В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы

В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил глава областной администрации, подконтрольной украинской стороне, Иван Федоров.

Суспільне пишет таже о взрывах в Николаеве.

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.