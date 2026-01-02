 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил глава областной администрации, подконтрольной украинской стороне, Иван Федоров.

Суспільне пишет таже о взрывах в Николаеве.

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.

Власти Одессы сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Запорожье Николаев взрывы Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Одессе прогремел взрыв
Политика
В Запорожской области прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы Политика, 02:24
В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина Политика, 02:08
Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя» Политика, 01:47
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31
Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году Политика, 00:17
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25 Политика, 00:03
Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник Политика, 01 янв, 23:45
Аэропорт Саратова ограничил полеты Общество, 01 янв, 23:26
Столкновения с полицией во время протестов в Иране. Видео Политика, 01 янв, 22:54
В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе Политика, 01 янв, 22:25
NYT узнала о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера Политика, 01 янв, 21:52
ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве Политика, 01 янв, 21:33