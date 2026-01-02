В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина

В первый раз МВД объявило Дениса Капустина в розыск в 2023 году. В конце декабря Русский добровольческий корпус сообщил о гибели своего основателя, но накануне разведка Украины это опровергла

Основатель и командир «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) Денис Капустин переобъявлен в розыск в России, следует из базы МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...> Переобъявлен», — говорится там.

В первый раз Капустин появился в базе МВД в марте 2023 года.

Капустин признан виновным по нескольким статьям, включая госизмену (ст. 275 УК), организацию террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и обучение для осуществления терактов (ст. 205.3 УК). Он заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. По версии ФСБ, лидер РДК также причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Русский добровольческий корпус был сформирован в 2022 году, в его состав вошли россияне, которые переехали на Украину для участия в боях на стороне Киева.

В конце декабря РДК заявил о гибели своего основателя из-за удара дрона на Запорожском направлении, однако накануне, 1 января, ГУР Минобороны Украины назвало сообщения о его смерти спецоперацией. По данным ГУР, на Капустина готовилось покушение, за которое заплатили полмиллиона долларов, но его удалось спасти. Ведомство опубликовало видео с Капустиным и главой разведки Украины Кириллом Будановым, на котором последний говорит лидеру корпуса: «С возвращением».