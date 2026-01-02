 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры действуют в аэропортах ОренбургаЯрославля, Самары и Пензы, добавил он.

В Пензенской области ввели план «Ковер»
Общество

Пензенский губернатор Олег Мельниченко ранее предупредил, что в области ввели план «Ковер» и ограничили работу мобильного интернета на фоне режима опасности атаки беспилотников,

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко. Они также действуют в аэропорту Саратова.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росавиация аэропорты приостановка полетов
