В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры действуют в аэропортах Оренбурга, Ярославля, Самары и Пензы, добавил он.

Пензенский губернатор Олег Мельниченко ранее предупредил, что в области ввели план «Ковер» и ограничили работу мобильного интернета на фоне режима опасности атаки беспилотников,

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко. Они также действуют в аэропорту Саратова.