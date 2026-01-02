В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты
В московском аэропорту Домодедово и подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аналогичные меры действуют в аэропортах Оренбурга, Ярославля, Самары и Пензы, добавил он.
Пензенский губернатор Олег Мельниченко ранее предупредил, что в области ввели план «Ковер» и ограничили работу мобильного интернета на фоне режима опасности атаки беспилотников,
Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко. Они также действуют в аэропорту Саратова.
