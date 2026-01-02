Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Таким образом, общее число сбитых за вечер БПЛА достигло 25. Об отражении предыдущих атак мэр рассказывал, начиная с 19:00 1 января.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
По данным Минобороны, с 16:00 до 23:00 над российскими регионами и Азовским морем был уничтожен 201 дрон, в том числе 24 в Московском регионе.
