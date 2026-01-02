 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Таким образом, общее число сбитых за вечер БПЛА достигло 25. Об отражении предыдущих атак мэр рассказывал, начиная с 19:00 1 января.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

По данным Минобороны, с 16:00 до 23:00 над российскими регионами и Азовским морем был уничтожен 201 дрон, в том числе 24 в Московском регионе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Персоны
беспилотники Москва Сергей Собянин дроны
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 20
Политика
В Сочи объявили угрозу атаки дронов
Политика
ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31
Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году Политика, 00:17
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25 Политика, 00:03
Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник Политика, 01 янв, 23:45
Аэропорт Саратова ограничил полеты Общество, 01 янв, 23:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Столкновения с полицией во время протестов в Иране. Видео Политика, 01 янв, 22:54
В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе Политика, 01 янв, 22:25
NYT узнала о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера Политика, 01 янв, 21:52
ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве Политика, 01 янв, 21:33
Умеров обсудил с главой разведки Турции пути к миру на Украине Политика, 01 янв, 21:16
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 20 Политика, 01 янв, 21:02
Десять раненных при атаке в Херсонской области эвакуировали в Крым Общество, 01 янв, 20:56