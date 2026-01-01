 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Десять раненных при атаке в Херсонской области эвакуировали в Крым

Сальдо рассказал, как женщина с ребенком из Ленобласти не пострадали при атаке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница Ленинградской области выжила вместе с ребенком при атаке ВСУ в Хорлах Херсонской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, они смогли спастись благодаря расположению окон гостиницы.

«К счастью, не все пострадали. Например, одна из женщин, которая приехала из Ленинградской области с ребенком, в это время вышла его покормить и осталась жива. У нее окна выходили на другую сторону гостиницы», — рассказал Сальдо (цитата по ТАСС).

Десятерых пострадавших в результате удара отправили в больницы Крыма, сообщил минздрав полуострова. Среди доставленных в больницы полуострова пострадавших пятеро детей. Трое пациентов в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров рассказал, что одна из пострадавших при атаке беспилотников была беременна, передает «РИА Новости».

Ночью 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу, один из них нес зажигательную смесь, что привело к сильному пожару. Потушить огонь удалось лишь к утру. По предварительным данным, в результате атаки погибли 24 человека, среди них есть ребенок, более 50 человек получили ранения. Шесть пострадавших, включая детей, находятся в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сальдо отметил, что удар был нанесен около полуночи. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. В Херсонской области 2 и 3 января объявлены траурными днями.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
