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Финансы ,  
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Глава «Открытия» рассказал о результате продажи акций Polymetal и ВТБ

«Открытие» почти завершило расчистку баланса перед IPO. По оценкам главы банка Михаила Задорнова, банк потерял 10 млрд руб. на одной из крупных сделок — продаже «Трасту» акций ВТБ. Но компенсировал это сделкой с бумагами Polymetal
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Продажа непрофильных активов банком «Открытие» в 2020 году привела к повышению капитала банковской группы, банк заработал на акциях Polymetal и потерял на бумагах ВТБ. Об этом заявил журналистам глава «Открытия» Михаил Задорнов.

Группа «Открытие» (включает в себя одноименный НПФ, «Росгосстрах», брокерскую компанию) в 2020 году по МСФО заработала 43,4 млрд руб., сообщил предварительные данные Задорнов. Рентабельность капитала группы составила 11,5%. Прибыль банка, головной компании, вдвое выше — 84,9 млрд руб. за счет дивидендов его «дочек», в том числе НПФ (они не учитываются в групповой прибыли). Прибыль банка также поддержали погашение кредита компаний «РГС-Холдинг», роспуск резерва по нему и постановка акций «Росгосстраха» на баланс банка.

Капитал группы вырос на 10%, до 520 млрд руб., после продажи ряда активов, которые прошли через капитал, рассказал Задорнов. В частности, в 2020 году банк продал акции Polymetal, доставшиеся ему от бывших собственников («Открытие» было санировано в 2017 году и сейчас принадлежит ЦБ). На этой сделке банк заработал 30 млрд руб., если сравнить с ценой постановки на баланс.

«Открытие» продало и акции ВТБ, которые скупались, пока банк был частным и принадлежал Вадиму Беляеву. О том, что «Открытие» является крупным миноритарием ВТБ, стало известно, только когда банк перешел в собственность Центробанка. «По ВТБ, к сожалению, это был минус. Минус достаточно серьезный — около 10 млрд руб., но, слава богу, влияние Polymetal перекрыло это движение по акциям ВТБ», — заявил Задорнов.

Группа «Открытие» была крупнейшим миноритарным акционером ВТБ: напрямую или косвенно она владела 14,83% акций госбанка. «Открытие» в декабре продало банку непрофильных активов «Траст», который также принадлежит ЦБ, 9% бумаг ВТБ за 44,5 млрд руб. «Траст» частично финансировал сделку из своей ликвидности, частично —  депозитом ЦБ. Вместе с тем банк непрофильных активов выкупил акции «Геотэк-Сейсморазведка» и кредиты Объединенной вагоностроительной компании. Общая сумма сделки превысила 90 млрд руб.

«Открытие» передаст 9% акций ВТБ в Банк непрофильных активов
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

Небольшой пакет ВТБ остался на балансе пенсионного фонда «Открытия». «Если для нас это абсолютно непрофильный и, к сожалению, приносящий только отрицательный результат актив, то для НПФ с точки зрения котировального списка это актив, который соответствует его мандату», — сказал Задорнов. НПФ будет при благоприятной ситуации также продавать акции госбанка.

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Последний крупный непрофильный актив на балансе группы — это акции Qiwi, рассказал Задорнов. «Мы ищем удобный момент и способ продажи, ведем переговоры в том числе со «стратегами», — уточнил банкир.

Банк «Открытие» подготовился к продаже своего пакета в QIWI
Финансы
Фото:Андрей Махонин / ТАСС

Центральный банк планирует начать продавать группу «Открытие» в 2022 году, предпродажная стратегия будет определена вместе с консультантами к лету 2021 года, говорила в феврале председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Один из вариантов продажи — публичное размещение акций банка. Размер пакета для IPO может составить 20–25%, ориентир по срокам — середина 2022 года, говорил Задорнов в интервью РБК.

Автор
Павел Казарновский
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