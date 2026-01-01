 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе

Сюжет
Военная операция на Украине
На данный момент установлены личности семи погибших. Администрация Херсонской области сообщила, что опознать всех жертв можно только после специальной генетической экспертизы

Бюро судебно-медицинской экспертизы Херсонской области сообщило, что установлены личности семи погибших при атаке дронов на кафе и гостинице в Хорлах.

Ведомство опубликовало их имена:

  • Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г. р.
  • Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г. р.
  • Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г. р.
  • Островская Анна Алексеевна, 1999 г. р.
  • Боган Сергей Владимирович, 1970 г. р.
  • Волошко Михаил Викторович, 1983 г. р.

Также опознана погибшая 17-летняя девушка. Бюро сообщило, что личности всех жертв установить возможно только после проведения специальной генетической экспертизы. Всего, по словам губернатора Владимира Сальдо, погибли 24 человека, более 50 пострадали. Десятерых раненых отправили в больницы Крыма.

Десять раненных при атаке в Херсонской области эвакуировали в Крым
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Сальдо сообщал, что атака произошла в ночь на 1 января, в ней были задействованы три беспилотника, один из которых был с «зажигательной смесью». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, о ходе расследования херсонский губернатор доложил по телефону президенту Владимиру Путину.

2 и 3 января объявлены днями траура в Херсонской области.

Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные атаковали кафе и гостиницу. Спикер Генштаба Дмитрий Лиховой заявил агентству «Интерфакс-Украина», что ВСУ «наносят удары исключительно по военным целям противника».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Херсонская область дроны беспилотники атака дронов
