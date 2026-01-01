 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 20

Силы ПВО в период с 20:00 сбили еще девять беспилотников на подлете к Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Так, в 20:01 стало известно о четырех ликвидированных беспилотниках. В дальнейшем силы ПВО сбили еще три БПЛА, а затем еще два дрона.

Общее число уничтоженных беспилотников вечером, с 19:00, составило 20. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропортах Домодедово, Жуковском и Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также ограничения введены в аэропорту Шереметьево, но он продолжит принимать и отправлять воздушные судна по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

В 20:29 ограничения на полеты во Внуково сняли. В других аэропортах они продолжают действовать.

