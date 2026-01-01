Сальдо рассказал Путину об атаке дронов в Херсонской области

Сальдо по телефону рассказал Путину об атаке дронов в Херсонской области

Сальдо рассказал Путину о ситуации в связи с ударом ВСУ и о следственных действиях. По данным властей, в результате атаки дронов в Хорлах погибли 24 человека

Фото: Даниил Михайлов / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал по телефону президенту Владимиру Путину об атаке дронов на кафе в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, Путину сообщили о следственных действиях, а также о том, что имена погибших и другие сведения будут публиковаться на сайте администрации региона по мере опознания тел.

Сальдо сообщил, что три украинских дрона в ночь на 1 января атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, один из БПЛА был с «зажигательной смесью». 24 человека погибли, в том числе ребенок. Еще более 50 пострадали, по данным Минздрава, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

МИД России заявил, что атака была спланирована заранее, беспилотники «целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

2 и 3 января объявлены днями траура в Херсонской области.