 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий

При пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы. По данным полиции, среди жертв есть иностранцы
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Пожар в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на 1 января стал одной из самых масштабных трагедий в истории страны, заявил президент Швейцарии Ги Пармелен.

По последним данным полиции кантона Вале, где расположен курорт, погибли около 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.

«События, произошедшие прошлой ночью в этом баре, — трагедия беспрецедентных и ужасающих масштабов. Многие жизни были потеряны. Около ста человек получили ранения, и за этими цифрами стоят имена, семьи и жизни, которые были жестоко оборваны или навсегда изменились», — сказал Пармелен (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что среди погибших много молодых людей.

Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте
Общество
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Выживших доставили в больницы по всей Швейцарии. Германия, Италия, Франция предложили принять у себя на лечение пациентов с тяжелыми ожогами, передает Swissinfo. По словам начальника полиции кантона Фредерика Жислера, среди погибших, предварительно, есть иностранцы.

Как сообщила прокурор Беатрис Пийу, основная версия произошедшего — несчастный случай, приведший к возгоранию и распространению огня. Следствие рассматривает несколько причин инцидента. The Telegraph и BFMTV со ссылкой на очевидцев писали, что пожар начался в переполненном подвале, огонь быстро охватил все помещение. 

Один из выживших рассказал AFP, что официантки приносили шампанское с зажженными бенгальскими огнями, которые оказались слишком близко к потолку, в какой-то момент вспыхнул огонь. По его словам, помещение мгновенно наполнилось дымом, люди не могли найти выход.

Бар Le Constellation — одно из крупнейших  подобных заведений в Кран-Монтане, отмечает Swissinfo. Он мог вместить до 300 человек. Точное число посетителей в новогоднюю ночь пока не установлено.

Правительство кантона Вале объявило режим чрезвычайной ситуации. На Федеральном дворце в Берне на пять дней приспустили государственные флаги.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария горнолыжный курорт пожар бар
Материалы по теме
Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
Общество
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте
Общество
При пожаре в баре на курорте в Швейцарии пострадали около 100 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31
Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году Политика, 00:17
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25 Политика, 00:03
Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник Политика, 01 янв, 23:45
Аэропорт Саратова ограничил полеты Общество, 01 янв, 23:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Столкновения с полицией во время протестов в Иране. Видео Политика, 01 янв, 22:54
В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе Политика, 01 янв, 22:25
NYT узнала о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера Политика, 01 янв, 21:52
ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве Политика, 01 янв, 21:33
Умеров обсудил с главой разведки Турции пути к миру на Украине Политика, 01 янв, 21:16
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 20 Политика, 01 янв, 21:02
Десять раненных при атаке в Херсонской области эвакуировали в Крым Общество, 01 янв, 20:56