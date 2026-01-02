Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий

При пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы. По данным полиции, среди жертв есть иностранцы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Пожар в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на 1 января стал одной из самых масштабных трагедий в истории страны, заявил президент Швейцарии Ги Пармелен.

По последним данным полиции кантона Вале, где расположен курорт, погибли около 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.

«События, произошедшие прошлой ночью в этом баре, — трагедия беспрецедентных и ужасающих масштабов. Многие жизни были потеряны. Около ста человек получили ранения, и за этими цифрами стоят имена, семьи и жизни, которые были жестоко оборваны или навсегда изменились», — сказал Пармелен (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что среди погибших много молодых людей.

Выживших доставили в больницы по всей Швейцарии. Германия, Италия, Франция предложили принять у себя на лечение пациентов с тяжелыми ожогами, передает Swissinfo. По словам начальника полиции кантона Фредерика Жислера, среди погибших, предварительно, есть иностранцы.

Как сообщила прокурор Беатрис Пийу, основная версия произошедшего — несчастный случай, приведший к возгоранию и распространению огня. Следствие рассматривает несколько причин инцидента. The Telegraph и BFMTV со ссылкой на очевидцев писали, что пожар начался в переполненном подвале, огонь быстро охватил все помещение.

Один из выживших рассказал AFP, что официантки приносили шампанское с зажженными бенгальскими огнями, которые оказались слишком близко к потолку, в какой-то момент вспыхнул огонь. По его словам, помещение мгновенно наполнилось дымом, люди не могли найти выход.

Бар Le Constellation — одно из крупнейших подобных заведений в Кран-Монтане, отмечает Swissinfo. Он мог вместить до 300 человек. Точное число посетителей в новогоднюю ночь пока не установлено.

Правительство кантона Вале объявило режим чрезвычайной ситуации. На Федеральном дворце в Берне на пять дней приспустили государственные флаги.