В Пензенской области ввели план «Ковер»
В Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Несколько часов назад он объявил, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, работу мобильного интернета временно ограничили «в целях безопасности граждан».
План «Ковер» — особый режим в авиации, применяемый при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.
Вечером 1 января Минобороны сообщило, что с 16:00 до 23:00 над российскими регионами и Азовским морем был уничтожен 201 дрон, в том числе 24 в Московском регионе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах