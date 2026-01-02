В Пензенской области ввели план «Ковер»

В Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Несколько часов назад он объявил, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, работу мобильного интернета временно ограничили «в целях безопасности граждан».

План «Ковер» — особый режим в авиации, применяемый при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку.

Вечером 1 января Минобороны сообщило, что с 16:00 до 23:00 над российскими регионами и Азовским морем был уничтожен 201 дрон, в том числе 24 в Московском регионе.