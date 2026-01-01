 Перейти к основному контенту
Общество
Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

От 12 до 15 итальянцев госпитализировали после пожара в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана. Об этом сообщает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает RTS. Столько же человек пропали без вести.

Также он объявил, что центр ожогов в пригороде Милана примет трех раненых из Швейцарии. «Мы не знаем, являются ли раненые, которые прибудут, итальянцами», — добавил он, подчеркнув, что это — жест солидарности перед лицом трагедии «огромных масштабов».

По данным министра, погибли 47 человек, швейцарские власти точное число жертв не называли. Rhône FM и Le Nouvelliste со ссылкой на источники писали, что погибли 40 человек. Пострадали, как сообщал Reuters со ссылкой на полицию, более сотни человек. Большая часть ранений — серьезные, рассказал начальник полиции кантона Вале, на территории которого располагается Кран-Монтана.

Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
Video

Крупный пожар в баре Le Constellation начался в новогоднюю ночь. Собеседники The Telegraph сообщили, что видели женщину, которую несли на плечах, с горящим бенгальским огнем в бутылке. Огонь быстро перекинулся на потолок, а после загорелось все помещение. BFMTV показывал видео, на котором видно, что женщина держит пиротехнический фонтан.

Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40
Общество

Во время пожара в баре, по оценке очевидцев, находилось около 200 человек, преимущественно молодежь в возрасте 15–20 лет. Идентификация тел затруднена из-за сильных ожогов.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Швейцария бар пожар Италия Альпы
