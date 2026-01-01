Аэропорт Саратова ограничил полеты

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку воздушных судов, сообщилпредставитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены из соображений безопасности, добавил он.

В предыдущий раз аналогичные меры в саратовским аэропорту принимали 31 декабря.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.

Так, 1 января ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в московских Внуково, Жуковском и Домодедово, в этот день мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве уничтожили более 20 дронов. Позднее меры отменили, Росавиация сообщила, что во время их действия на запасные аэродромы «ушли» 11 самолетов, выполнявших рейсы в Домодедово.