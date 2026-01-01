 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Аэропорт Саратова ограничил полеты

Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку воздушных судов, сообщилпредставитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены из соображений безопасности, добавил он.

В предыдущий раз аналогичные меры в саратовским аэропорту принимали 31 декабря.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.

В аэропортах Москвы приостановили полеты на фоне атаки дронов
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Так, 1 января ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в московских Внуково, Жуковском и Домодедово, в этот день мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве уничтожили более 20 дронов. Позднее меры отменили, Росавиация сообщила, что во время их действия на запасные аэродромы «ушли» 11 самолетов, выполнявших рейсы в Домодедово.

Аэропорт Саратова ограничил полеты Общество, 23:26
Столкновения с полицией во время протестов в Иране. Видео Политика, 22:54
В Херсонской области опубликовали списки погибших при атаке дронов в кафе Политика, 22:25
NYT узнала о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера Политика, 21:52
ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве Политика, 21:33
Умеров обсудил с главой разведки Турции пути к миру на Украине Политика, 21:16
Число сбитых украинских беспилотников на подлете к Москве достигло 20 Политика, 21:02
Десять раненных при атаке в Херсонской области эвакуировали в Крым Общество, 20:56
Сальдо рассказал Путину об атаке дронов в Херсонской области Политика, 20:55
Более 10 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии Общество, 20:30
WSJ перечислила «признаки старения» у Трампа Политика, 20:20
Россия передала США контроллер дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 20:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 11 Политика, 20:01
Финская полиция задержала двух членов экипажа задержанного судна Fitburg Общество, 19:52