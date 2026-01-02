Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров

Джорджу Клуни и его семье предоставили французское гражданство в ускоренном порядке после просьбы главы МИД. По той же процедуре для «почетных иностранцев» паспорта получили основатели Snapchat и Telegram

Амаль и Джордж Клуни (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Американский актер Джордж Клуни получил гражданство Франции по просьбе министра иностранных дел страны Жана-Ноэля Барро, сообщает Politico.

20 октября глава МИД направил письмо министру внутренних дел Франции Лорану Нуньесу и предложил предоставить гражданство голливудской звезде, его жене Амаль и их детям в рамках упрощенной процедуры. Она позволяет франкоговорящему иностранцу, «который своим выдающимся трудом способствует авторитету Франции и процветанию ее международных экономических отношений», стать гражданином по запросу Министерства иностранных дел.

В письме Барро подчеркнул, что семья Клуни постоянно проживает на юге Франции, где учатся их дети, и что супруги «поддерживают личные и профессиональные связи» со страной. Глава МИД также отметил профессиональную деятельность актера, которая «приносит огромную финансовую выгоду».

Представитель МИД подтвердил, что запрос сделал именно Барро. 26 декабря его удовлетворили.

Предоставление гражданства «почетному иностранцу» — политическая процедура, отмечала Le Monde. Формально ее инициирует МИД, на практике о французском гражданстве просят разных министров или лично президента. В рамках этой процедуры французские паспорта в прошлом получили несколько общественных деятелей, включая сооснователя Snapchat Эвана Шпигеля и основателя Telegram Павла Дурова.

Дуров получил французское гражданство в августе 2021 года, его имя есть в декрете, подписанном на тот момент премьером Жаном Кастексом и главой МВД Жеральдом Дарманеном. Президент Эмманюэль Макрон рассказывал, что соответствующее решение было принято в 2018 году. Основатель Telegram последовательно критикует французские власти после задержания в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Тогда его поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента на платформе. Дурова отпустили под залог €5 млн, а впоследствии сняли ограничения на перемещение.

Клуни — обладатель двух премий «Оскар»: как лучший актер второго плана, сыгравший в фильме «Сириана» 2006 года и как продюсер триллера «Операция «Арго» 2012 года. Он поддерживает тесные связи с представителями Демократической партии США и сыграл важную роль в том, чтобы убедить бывшего президента Джо Байдена оставить борьбу за пост главы государства в 2024 году. Клуни также конфликтует с нынешним главой государства, республиканцем Дональдом Трампом, который в апреле назвал его «фальшивым киноактером».

Трамп вновь выступил с критикой в адрес Клуни после того, как стало известно, что тот получил французский паспорт.