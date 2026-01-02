 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров

Джорджу Клуни и его семье предоставили французское гражданство в ускоренном порядке после просьбы главы МИД. По той же процедуре для «почетных иностранцев» паспорта получили основатели Snapchat и Telegram
Амаль и Джордж Клуни
Амаль и Джордж Клуни (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Американский актер Джордж Клуни получил гражданство Франции по просьбе министра иностранных дел страны Жана-Ноэля Барро, сообщает Politico.

20 октября глава МИД направил письмо министру внутренних дел Франции Лорану Нуньесу и предложил предоставить гражданство голливудской звезде, его жене Амаль и их детям в рамках упрощенной процедуры. Она позволяет франкоговорящему иностранцу, «который своим выдающимся трудом способствует авторитету Франции и процветанию ее международных экономических отношений», стать гражданином по запросу Министерства иностранных дел.

В письме Барро подчеркнул, что семья Клуни постоянно проживает на юге Франции, где учатся их дети, и что супруги «поддерживают личные и профессиональные связи» со страной. Глава МИД также отметил профессиональную деятельность актера, которая «приносит огромную финансовую выгоду».

Трамп заявил о преступности во Франции в посте о гражданстве Клуни
Политика
Дональд Трамп

Представитель МИД подтвердил, что запрос сделал именно Барро. 26 декабря его удовлетворили.

Предоставление гражданства «почетному иностранцу» — политическая процедура, отмечала Le Monde. Формально ее инициирует МИД, на практике о французском гражданстве просят разных министров или лично президента. В рамках этой процедуры французские паспорта в прошлом получили несколько общественных деятелей, включая сооснователя Snapchat Эвана Шпигеля и основателя Telegram Павла Дурова.

Дуров получил французское гражданство в августе 2021 года, его имя есть в декрете, подписанном на тот момент премьером Жаном Кастексом и главой МВД Жеральдом Дарманеном. Президент Эмманюэль Макрон рассказывал, что соответствующее решение было принято в 2018 году.

Основатель Telegram последовательно критикует французские власти после задержания в аэропорту Парижа в августе 2024 года. Тогда его поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента на платформе. Дурова отпустили под залог €5 млн, а впоследствии сняли ограничения на перемещение.

Клуни — обладатель двух премий «Оскар»: как лучший актер второго плана, сыгравший в фильме «Сириана» 2006 года и как продюсер триллера «Операция «Арго» 2012 года. Он поддерживает тесные связи с представителями Демократической партии США и сыграл важную роль в том, чтобы убедить бывшего президента Джо Байдена оставить борьбу за пост главы государства в 2024 году. Клуни также конфликтует с нынешним главой государства, республиканцем Дональдом Трампом, который в апреле назвал его «фальшивым киноактером».

Трамп вновь выступил с критикой в адрес Клуни после того, как стало известно, что тот получил французский паспорт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джордж Клуни гражданство Франция Павел Дуров
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Джордж Клуни с семьей получили французское гражданство
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной в России работу фонда Джорджа Клуни
Политика
Дуров заявил, что Макрон превращает ЕС в «цифровой ГУЛАГ»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Юристы назвали нетипичным для ЕС задержание россиянина из-за Крыма Политика, 04:00
При пожаре в Якутии погибли пять человек Общество, 03:46
WP сообщила о «грубом и жестоком» общении Трампа с Зеленским Политика, 03:31
Клуни получил гражданство Франции по той же процедуре, что и Дуров Политика, 02:56
В Запорожье и Николаеве прогремели взрывы Политика, 02:24
В России переобъявили в розыск лидера РДК Дениса Капустина Политика, 02:08
Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя» Политика, 01:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В аэропортах Москвы, Самары и Ярославля ввели ограничения на полеты Общество, 01:08
Берн назвал пожар на горнолыжном курорте одной из самых страшных трагедий Общество, 00:58
В Пензенской области ввели план «Ковер» Общество, 00:31
Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году Политика, 00:17
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25 Политика, 00:03
Над Россией за семь часов сбили 201 беспилотник Политика, 01 янв, 23:45
Аэропорт Саратова ограничил полеты Общество, 01 янв, 23:26