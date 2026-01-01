ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Общее число БПЛА, уничтоженных вечером 1 января, достигло 21. О первых двух сбитых дронах Собянин написал в 19:00.
На этом фоне в столичных аэропортах вводили ограничения на полеты. Росавиация также предупредила о возможных изменениях в расписании в Шереметьево, который принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Санкт-петербургский аэропорт Пулково сообщил, что «из-за вводимых ограничений в московском авиаузле могут вноситься изменения в расписание».
