Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

ПВО отразила атаку 21-го беспилотника на подлете к Москве

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

Общее число БПЛА, уничтоженных вечером 1 января, достигло 21. О первых двух сбитых дронах Собянин написал в 19:00.

На этом фоне в столичных аэропортах вводили ограничения на полеты. Росавиация также предупредила о возможных изменениях в расписании в Шереметьево, который принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Санкт-петербургский аэропорт Пулково сообщил, что «из-за вводимых ограничений в московском авиаузле могут вноситься изменения в расписание».

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Собянин Москва беспилотники дроны
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
