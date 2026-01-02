Туск пообещал «стремительное завоевание Балтики» в новом году

2026 год будет для Польши «годом стремительного завоевания Балтийского моря», заявил Туск. Российские власти обещали все необходимые меры для защиты своих интересов в регионе

Дональд Туск (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении заявил, что 2026 год станет для его страны «годом ускорения».

В частности, пообещал Туск, Польша ускорит создание самой сильной армии в Европе. Ранее он говорил, что численность вооруженных сил, включая резервистов, должна увеличиться с нынешних 200 тыс. до 500 тыс. человек.

«Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру. Это будет год стремительного завоевания Балтийского моря — нашего польского Балтийского моря», — продолжил премьер. В 2024 году Туск предлагал создать на Балтике военно-морскую полицию из-за«угроз России», а в октябре 2025-го заявил, что инциденты в этом регионе происходят «почти ежедневно».

Российские власти не раз обещали принять все необходимые меры для защиты своих интересов в Балтийском море и не позволить превратить его во «внутреннее озеро» НАТО.

В своем обращении Туск пообещал также «перестройку» польской промышленности, в том числе оборонной.

По словам премьера, минувший 2025 год стал для Польши «прорывным», когда «экономический рост пошел в гору». «Высокие цены закончились. <...> Поляки начали возвращаться из эмиграции, а крупнейшие зарубежные газеты пишут о Польше как об абсолютном феномене, <...> признавая Варшаву самым перспективным городом на континенте», — сказал он.

Польша намерена побить рекорд НАТО по тратам на оборону. Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% ВВП, все члены блока согласились к 2035 году повысить военные расходы до 5%. В 2026-м, как заявлял польский Минфин, на эти цели будет потрачено 4,8% ВВП.