Политика⁠,
0

Guardian сообщила о превращении протестов в Иране в «поле боя»

Протесты в Иране, изначально вызванные сложной экономической ситуацией, начались 28 декабря и впоследствии переросли в беспорядки. Есть погибшие. КСИР обвинила «врагов Ирана» в «психологической войне»
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По меньшей мере пять человек погибли во время беспорядков, вспыхнувших между протестующими и полицией в Иране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местные СМИ.

Протесты, которые продолжаются пятый день, стали крупнейшими за последние три года, отмечает The Guardian. Издание ссылается на активистов и правозащитников, которые предупреждают об эскалации и заявляют о жестких действиях сил безопасности. Один из очевидцев сказал газете: «Здесь настоящее поле боя, и они [силы безопасности] безжалостно стреляют».

По данным агентства Fars, трое человек погибли, 17 пострадали при нападении на полицейский участок в провинции Лурестан на западе страны. Еще двое — во время протестов в городе Лордеган, расположенном примерно в 470 км к югу от Тегерана. Агентство сообщило, что некоторые участники беспорядков начали забрасывать камнями административные здания города, в том числе канцелярию губернатора провинции, и мечеть, а полиция применила слезоточивый газ.

Столкновения с полицией во время протестов в Иране. Видео
Политика

Ранее иранская государственная телекомпания IRIB сообщила, что ночью во время протестов в городе Кухдашт в Лурестана был убит сотрудник сил безопасности, 21-летний член организации «Басидж» (добровольческое формирование, связанное с Корпусом стражей исламской революции).

Акции протеста в Иране начались в воскресенье, 28 декабря на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда иранских университетов, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен (в этот день риал упал до рекордного минимума — 1 млн 450 тыс. за доллар США). На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку

Впоследствии демонстрации распространились на города по всей стране, манифестации начали отмечаться вспышками насилия. В КСИР на фоне протестов заявили о «психологической войне», которую извне ведут «враги Ирана», и о попытках «посеять раздор в обществе».

Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих, заявив, что это необходимо, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем и действовать ответственно».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран протесты беспорядки
