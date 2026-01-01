 Перейти к основному контенту
Столкновения с полицией во время протестов в Иране. Видео

Появилось видео столкновений с полицией на протестах в Иране

В Иране пятый день продолжаются массовые протесты, которые первоначально были вызваны сложной экономической ситуацией в стране. The Guardian называет их крупнейшими за последние три года.

Изначально на улицы вышли торговцы, владельцы магазинов и студенты ряда иранских университетов, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Стоимость иранского риала по отношению к доллару США упала вдвое, а инфляция в декабре достигла 42,5%, передает Reuters.

Вскоре акции переросли в уличные столкновения с силовиками и распространились на города по всей стране.

1 января иранские СМИ и правозащитные организации начали сообщать о погибших. Так, по данным агентства Fars, в результате нападения на полицейский участок в западной иранской провинции Лорестан погибли три протестующих, 17 получили ранения. Правозащитная группа Hengaw сообщила, что есть жертвы в провинциях Чармахаль и Бахтиари, а также Исфахан.

В среду, 31 декабря, власти Ирана объявили выходной день, ссылаясь на «холодную погоду». На следующий день представитель правительства Фатиме Мохаджерани сообщила, что с представителями профсоюзов проведут прямой диалог, но не уточнила подробности.

