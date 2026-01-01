Умеров обсудил с главой разведки Турции пути к миру на Украине и обмен пленными

Рустем Умеров и Ибрагим Калын (Фото: umerov_rustem / Telegram)

В Анкаре состоялась встреча главы Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Ибрагима Калына с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

По данным турецких источников в сфере безопасности, основной темой переговоров стала оценка текущей ситуации с безопасностью на Украине и обсуждение региональных и глобальных последствий конфликта.

Стороны обсудили возможные шаги к достижению мира, последние изменения в переговорных процессах и потенциальные инициативы, которые можно было бы рассмотреть с учетом общей обстановки в регионе. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам: на встрече затронули тему освобождения украинских военнопленных, находящихся в России, а также текущих и возможных в будущем обменов пленными между сторонами конфликта.

По итогам встречи Калын и Умеров договорились продолжать системное взаимодействие между Турцией и Украиной в рамках уже существующих форматов сотрудничества.