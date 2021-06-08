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АСВ и А1 нашли, за что судиться
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Газета
АСВ и А1 нашли, за что судиться
Газета № 084 (3373) (0806) Финансы,
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АСВ и А1 нашли, за что судиться

Семейные активы заочно арестованного совладельца Внешпромбанка оценены в $100 млн
Активы банкиров Георгия Беджамова и Ларисы Маркус, обвиняемых в хищении ₽113 млрд, оцениваются в $100 млн. Часть этой суммы АСВ получит благодаря мировому соглашению, но за часть все же придется бороться в международных судах
Георгий Беджамов
Георгий Беджамов (Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС)

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает найденное имущество банкиров Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова и Ларисы Маркус в $100 млн. Об этом РБК сообщил первый замглавы АСВ Андрей Мельников на Петербургском международном экономическом форуме. Бывший совладелец ВПБ Беджамов сейчас находится в Лондоне, где агентство вместе с инвестиционной А1 (входит в «Альфа-Групп») судится с ним в Высоком суде по делу о мошенничестве. Лариса Маркус — экс-глава банка и сестра Беджамова — приговорена к 8,5 годам лишения свободы в России.

«В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в $100 млн», — сказал РБК Мельников. АСВ наняло А1 для поиска и взыскания активов Маркус и Беджамова за рубежом в 2019 году, теперь агентство впервые оценило найденные активы бывших банкиров.

Беджамов заочно арестован по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ) на 113 млрд руб. во Внешпромбанке (по этому же делу приговорена Маркус). Как полагает следствие, Беджамов и Маркус выдавали невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывали средства со счетов клиентов без их ведома. Требования кредиторов Внешпромбанка составляют 234,9 млрд руб., из них выплачены 17,3 млрд руб. (7,36%), отмечается на сайте АСВ.

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Мировое и суды

В апреле 2021 года стало известно, что А1 и АСВ договорились о мировом соглашении с Маркус в отношении ее активов в США и Европе.

«Мы вместе с А1 договорились с Ларисой Маркус о том, что она добровольно передает нам выявленные американские и европейские активы. Это, по сути, «спрямляет» нам путь», — напомнил Мельников, отметив, что в условиях соглашения «есть определенные встречные условия, но тем не менее это быстрее и эффективнее, чем взыскивать эти активы по судам». «При этом в соглашении есть оговорка, что мы имеем право искать дальше. Если удастся выявить другое скрытое имущество, мы сможем запустить процедуру обращения взыскания», — сказал он. В А1 не стали комментировать мировое соглашение с Маркус. Сколько из $100 млн будет покрыто по нему, стороны не уточняют.

Официально активы Маркус не раскрывались. В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего ее банкротным процессом о привлечении зарубежных брокеров для продажи имущества. Как писал РБК, этим займутся две нью-йоркские компании — Avenir Realty Inc. и A&I Broadway Realty Inc., а также гибралтарская BAGT и французская Beaumont Goodwill of Paris. Для нью-йоркских риелторов оплата услуг составит не более $2,9 млн, комиссия — 6% от выручки от продажи имущества. Для французской фирмы комиссия будет поменьше — 5%.

Из материалов судов и нью-йоркского реестра недвижимости известно, что Маркус принадлежали квартиры в домах на 10 West End Avenue и Broad Street, 40 на Манхэттене. Некоторые из этих объектов продаются на сайте Broadway Realty: например, квартира на 10 West End Avenue за $2,9 млн.

Что происходит с делом Беджамова

Против Беджамова в Высоком суде Лондона c 2019 года рассматривается иск Внешпромбанка (банк, лишившийся лицензии еще в 2016 году, управляется АСВ) на $1,75 млрд. ВПБ обвиняет своего бывшего совладельца в «масштабном мошенничестве», говорится в материалах суда. Суд заморозил активы Беджамова в пределах этой суммы, а также выдал постановление об обыске компании Berkeley Square Investment Partners Limited Максима Голодницкого — друга Беджамова, который работает с соискателями политического убежища в Великобритании. Во время обыска были обнаружены документы, которые позволили еще в 2019 году АСВ и А1 обвинить офшорную компанию Clement Grory в фиктивном обременении виллы во Франции и недвижимости в Лондоне, следует также из материалов суда. 40-дневное слушание дела запланировано на январь 2022 года, вопросы, связанные с раскрытием информации об активах, будут рассмотрены на заседании в июне 2021 года.

Среди известных активов Беджамова есть объекты недвижимости в Лондоне, расположенные на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West. Они оцениваются как минимум в £35 млн. Виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д'Ай также были заморожены по решению суда. Еще $19 млн бывший банкир получил от продажи доли в отеле Badrutt's Palace в Швейцарии. Из этих средств финансируется в том числе его защита в Высоком суде.

По оценке управляющего партнера «Кульков, Колотилов и партнеры» Максима Кулькова, мировое соглашение с должником может быть выгодным решением. Вопрос в том, какие сведения кредитору сообщила финансовая разведка об активах должника. «Что это за активы, в какую сумму они оцениваются и насколько велики шансы доказать, что эти активы принадлежат должнику? Имущество очень редко записано прямо на должника и обычно принадлежит ему через трасты или цепочки третьих лиц. Соответственно, обосновать принадлежность должнику чаще всего довольно сложно», — рассуждает юрист.

«Получение хотя бы половины от присужденного в таких делах считается большим успехом», — добавляет собеседник РБК. В случае взыскания активов должника хорошим результатом будет получение суммы, которая «полностью покрывает все юридические и прочие расходы (оплата услуг расследователей и детективов, экспертиз, судебных пошлин)», считает Кульков.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: АСВ , Внешпромбанк , Георгий Беджамов
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