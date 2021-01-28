Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

Суд в Москве по просьбе следствия запретил продажу недвижимости беглого банкира Георгия Беджамова в Лондоне. Ее стоимость оценена в £35 млн. Если арест подтвердит британский суд, это усложнит потенциально возможную продажу дома

Георгий Беджамов (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Тверской районный суд наложил арест на лондонский дом экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, оцениваемый в £35 млн, арест наложен в рамках уголовного дела против бывшего банкира. Об этом говорится в постановлении суда, с которым ознакомился РБК, факт ареста подтвердил источник, знакомый с ходом дела. ВПБ, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на £1,3 млрд, планирует воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи бывшим банкиром этой недвижимости, сказал РБК собеседник, близкий к кредиторам банка.

Под арест попадают объекты недвижимости, расположенные на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне (участок и здания выходят на площадь с одной стороны и улицу с другой). Ранее Высокий суд Лондона оценил эту недвижимость как минимум в £35 млн.

Тверской суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить, сдавать в аренду или производить другие сделки с этими объектами. РБК направил запрос в суд.

Беджамов в России обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 113 млрд руб. во Внешпромбанке. Как полагает следствие, Беджамов совместно со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. В настоящее время решается вопрос о выдаче Беджамова в Россию, отмечается в постановлении. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, следует из материалов британского суда. Его супруга Алина Золотова и двое их младших детей проживают в Монако.