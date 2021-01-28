Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

Центральный банк отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, своим кредиторам банк оказался должен более 200 млрд руб. Чтобы добиться взыскания активов экс-банкира за рубежом, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало от лица ВПБ иск к Беджамову в Высоком суде Лондона. В поиске и взыскании активов АСВ помогает А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). Экс-владелец ВПБ уехал из России еще в 2015 году, а его сестра была задержана и приговорена к 8,5 годам лишения свободы. Пресс-служба АСВ не ответила на запрос РБК.
Как арест в России может помочь суду в Великобритании
Активы Беджамова за рубежом сейчас и так находятся под запретом на отчуждение — суд Лондона принял приказ о заморозке активов экс-банкира еще весной 2019 года. Но запрет английского судьи имеет оговорку, которая не запрещает банкиру «осуществлять сделки или распоряжаться своими активами в порядке обычной бизнес-деятельности». При этом должны соблюдаться следующие условия: при проведении сделок выплаты не должны поступать в адрес компаний, связанных с Беджамовым; экс-банкир должен уведомлять истцов о всех сделках стоимостью более £50 тыс.
Суд также разрешил Беджамову тратить около £100 тыс. в месяц на личные расходы, аренду недвижимости и т.д. Еще одно направление трат экс-банкира — это расходы на юристов, которые в материалах Высокого суда назывались «действительно существенными». В период с мая по сентябрь 2019 года Беджамов потратил на личные нужды и юристов около $3,5 млн. Расходы экс-банкира финансируются из суммы в €17,4 млн (около $19 млн), которую Беджамов получил за продажу отеля Badrutt's Palace в Швейцарии, говорилось в материалах британского суда. Средства находятся на счете юрфирмы Mischon de Reya, представляющей интересы экс-банкира.
«Очевидно, что при такой скорости истощения эти средства вполне могут быть израсходованы до того, как дело дойдет до рассмотрения», — говорил судья апелляционной инстанции Высокого суда еще в ноябре 2019 года.
«Внешпромбанк планирует обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой признать решение российского суда», — сказал РБК источник, близкий к кредиторам банка. «Это позволит исключить возможность продажи объекта. Приказ о заморозке, наложенный Высоким судом, запрещает Георгию Беджамову отчуждать свои активы, но ответчик (если у него отсутствуют иные источники финансирования своих затрат) имеет право просить суд разрешить продажу недвижимости, чтобы финансировать судебные разбирательства и жить в лимитах трат на личные нужды», — объясняет источник.
Партнер Double Bridge Law Сергей Усоскин считает, что признание английским судом промежуточного акта маловероятно. «Окончательные решения, например, решения о взыскании средств английский суд признает, потому что есть специальная процедура признания иностранных судебных актов. Признание промежуточных решений — обеспечительных мер, заключающихся именно в аресте имущества, находящегося в Англии, выглядит скорее невозможным», — говорит юрист.
Тем не менее истцы могут попросить Высокий суд применить дополнительные обеспечительные меры в Англии в поддержку российского процесса, считает Усоскин. По словам юриста, продажа объекта необязательно приведет к расходованию выручки, деньги будут размещены на счете Mishcon de Reya и дальше суд решит, по каким правилам они будут расходоваться.
«В моем понимании стоимость всего процесса для Беджамова может разниться от £5–6 млн до £10–12 млн. Это реальная стоимость подобного процесса, мне не известны случаи, когда суд приходил к выводу, что должник недобросовестно тратит деньги на юристов, чтобы они не достались кредиторам», — замечает юрист.
РБК направил запрос в Mishcon de Reya.