Беглого банкира Беджамова попросят признать банкротом в Лондоне

Против признанного банкротом в России бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова инициируют аналогичный процесс в Великобритании. Финансовый управляющий его банкротством хочет добраться до имущества экс-банкира за рубежом

Георгий Беджамов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Финансовый управляющий банкротством бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в России планирует обратиться в Высокий суд Лондона с заявлением о признании его несостоятельным и на территории Великобритании. Информация об этом содержится в карточке банкротства Беджамова на портале «Федресурс».

Управляющий банкротством Любовь Киреева вынесла на утверждение комитета кредиторов Беджамова вопрос об «одобрении действий по обращению в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с заявлением о признании процедуры банкротства Беджамова в Англии». Она намерена добиться одобрения «всех необходимых действий для наиболее полного удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника, находящегося в России и за рубежом».

Арбитражный суд Москвы признал Беджамова банкротом еще в июле 2018 года, из России он уехал в 2015 году — незадолго до того, как Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка, обнаружив дыру в активах организации размером более чем 200 млрд руб. Более того, Беджамов обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 113 млрд руб. во Внешпромбанке. По версии следствия, Беджамов вместе со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, а Маркус находится в колонии, ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

Большая часть имущества экс-банкира действительно находится за рубежом. В Лондоне Беджамову принадлежат два объекта недвижимости, расположенных на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне (участок и здания выходят на площадь с одной стороны и улицу с другой), оцениваемые судом в £35 млн. Эти объекты были арестованы Тверским районным судом в рамках уголовного дела, расследуемого против Беджамова в России.