Неудобренный вопрос

«Деловая Россия» предупредила о рисках низкого урожая зерновых и роста цен на хлеб

Аграрии Ставрополья просят зафиксировать цены на минеральные удобрения, которые уже подорожали минимум на 60%. В противном случае урожай зерновых может снизиться и спровоцировать рост цен на муку и хлебобулочные изделия

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

На существенное подорожание минеральных удобрений, необходимых для проведения осеннего сева озимых в этом году, пожаловались аграрии Ставропольского края. Принять соответствующие меры, в частности, просит региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Председатель ее ставропольского отделения Денис Слинько 7 мая направил полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке письмо, в котором предлагает рассмотреть на правительственном уровне вопрос о фиксированных ценах на удобрения в 2021 году. Цены должны быть зафиксированы с ростом не более 10% к июню 2020 года, указано в письме, с которым ознакомился РБК.

Слинько подтвердил достоверность документа. РБК направил запрос в аппарат Чайки.

Сейчас аграрии готовятся к уборочной кампании урожая 2021 года и севу озимых культур — всего на Ставрополье планируется засеять около 2 млн га озимых зерновых. Самая большая статья расходов при проведении озимого сева — минеральные удобрения, и в первую очередь аммофос, напоминает в письме Слинько. При средней норме 100 кг аммофоса на 1 га расходы ставропольских сельхозпроизводителей на удобрения для проведения озимого сева в ценах апреля 2020 года составили бы около 5,4 млрд руб. Но сейчас биржевые расценки на аммофос выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 75%. В результате только на закупку аммофоса аграриям Ставрополья понадобится дополнительно более 4 млрд руб., резюмирует Слинько.

У ставропольских производителей действительно возникла проблема с фосфорными удобрениями, подтверждает Петр Коротченко, председатель со­вета директоров сельхозпредприятия «Добровольное». Аммофос, который нужен для озимых культур, и прежде всего для пшеницы, подорожал, по словам Коротченко, в два раза по сравнению с прошлым годом: около 50 руб. за 1 кг против 25 руб. годом ранее. Последняя доступная официальная статистика также свидетельствует о подорожании аммофоса: 1 т в марте 2021 года для отечественных сельхозпроизводителей стоила, по информации Росстата, 24,7 тыс. руб., что почти на 60% выше, чем в марте 2020-го.

На долю Ставропольского края приходится, по данным Росстата, около 4% всего российского производства зерновых: в 2020 году регион собрал 5,7 млн т зерна, тогда как общий валовой сбор в стране составил около 133 млн т. Но Ставрополье — лидер по выращиванию высокопротеиновой пшеницы, которая используется в качестве «улучшителя» в мукомольной отрасли, напоминает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. При этом, по его информации, с проблемой столкнулся не только Ставропольский край, но и другие регионы: подорожание удобрений для сельхозпроизводителей в текущем году составило в среднем от 15 до 40%. Рост цен на удобрения коснется всех сельхозпроизводителей перед посевом озимых, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

В «ФосАгро», «Уралхиме» и «Уралкалии» вопрос о растущих ценах на удобрения комментировать не стали, в «Еврохиме» не ответили на запрос РБК. В Российской ассоциации производителей удобрений (объединяет все перечисленные компании) утверждают, что ее предприятия и так сдерживают цены: для российских аграриев удобрения сейчас стоят на 20–30% дешевле, чем для их западных конкурентов. В Минпромторге уверяют, что рост цен на удобрения «не превышает 5-процентного ежемесячного роста», и указывают, что производителями удобрений применяются скидки от уровня альтернативных рыночных продаж.

Почему дорожают удобрения Цены на ключевые минеральные удобрения сейчас восстанавливаются после 40-процентного падения в 2019–2020 годах, указывает представитель Российской ассоциации производителей удобрений. Цены растут, потому что в мире подорожали все сельхозтовары и следом за ними и средства их производства, отмечает Дмитрий Рылько. Основная часть удобрений, которые производятся в России, уходят за рубеж, констатирует и Денис Слинько. Повышенный спрос на фосфорные удобрения наблюдается в Азии, Европе и Латинской Америке, в частности, из-за сократившегося предложения в Китае и Индии.

Чем грозит рост цен на удобрения

В случае если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется «значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади, что приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году», предупреждает ставропольское отделение «Деловой России». Осенью, когда надо будет сеять озимые, сельхозпроизводители встанут перед выбором: либо сокращать площади посева, либо засевать столько же, но вносить меньше удобрений, объясняет Коротченко. Последствиями может стать неминуемое сокращение объемов производства и рост цен на социально значимые продукты питания, констатирует Слинько в письме Чайке.

Как удобрения влияют на розничную цену муки и хлеба Доля стоимости минеральных удобрений в средневзвешенной цене на пшеницу в 2019 году составляла не более 13,5%, приводит Российская ассоциация производителей удобрений расчеты Минсельхоза. Затраты на минеральные удобрения в цене хлебобулочных изделий и других социально значимых продуктов, по оценке консалтинговой компании EY, не превышают 1–2%. Повышение цены на сельскохозяйственную продукцию не имеет прямой зависимости от цены на минеральные удобрения, уверяют в Минпромторге: по его оценке, затраты на минеральные удобрения составляют в общих затратах на производство сельхозпродукции около 7,4% (картофеля — 8,4%, зерновых культур — 13%, на подсолнечник — порядка 7,2%, в хлебе — не более 1%).

Из-за подорожания удобрений площади посевов у сельхозпроизводителей не сократятся, но снизится технологичность, полагает Аркадий Злочевский. Удобрения помогают защититься прежде всего от возможных неблагоприятных погодных условий, которые влияют на урожайность. Сельхозпроизводители будут закупать столько удобрений, «на сколько хватит денег», и будут, по мнению Злочевского, перераспределять площади, засевая менее рискованные сельхозкультуры, которые требуют меньше удобрений, но имеют «неплохую экономику», — например, популярный в Латинской Америке амарант, в России известна как ширица.

Дмитрий Рылько не исключает, что снизятся площади посевов — «чтобы на один гектар уходило больше удобрений». В этом случае производство зерновых перестанет расти, при самом пессимистичном сценарии — даже снизится. Производство зерновых — экспорто ориентированная отрасль, но чем больше экспортный излишек, тем комфортнее страна себя чувствует с точки зрения обеспечения безопасности продовольствия, указывает Рылько.

Замораживали ли цены на удобрения раньше

Сельхозпроизводители и в предыдущие годы жаловались на подорожание удобрений накануне посевной, и производители уже несколько раз добровольно фиксировали цены — например, в августе 2018 года.

В начале 2021 года ряд регионов и отраслевые союзы информировали Минсельхоз о нехватке удобрений и росте цен. В марте министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предлагал временно — «на ближайшие два-три месяца» — зафиксировать цены на удобрения для проведения посевной. Но тогда в правительстве, как сообщал ТАСС, решили, что действующих механизмов по регулированию внутреннего рынка удобрений достаточно.

Еще в феврале цены на основные группы минеральных удобрений на всю весеннюю посевную фиксировал «Уралхим», напоминает представитель компании.

Идеи о фиксации цен возникают регулярно, хотя у подавляющего большинства российских аграриев есть необходимые средства для приобретения минеральных удобрений по рыночным ценам, настаивает представитель Российской ассоциации производителей удобрений. По мнению ассоциации, фиксированные цены могут создать для ряда сельхозтоваропроизводителей «дополнительные необоснованные выгоды с целью дальнейшего роста их маржинальности за счет финансовых потерь производителей минеральных удобрений и фактическое закрепление нерыночного режима перекрестного субсидирования одной экспортной отрасли за счет другой».

Сейчас по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разрабатываются «долгосрочные рыночные меры, направленные на сдерживание роста цен на минеральные удобрения», уверяет представитель Минсельхоза, добавляя, что перебоев с поставками удобрений не наблюдается. Разработкой упомянутых мер Минсельхоз занимается совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином, ФАС, а также с отраслевыми союзами.

В Минпромторге уточнили, что совместно с Минэкономразвития разработали модель прогноза цен на минеральные удобрения и расчет доступности удобрений на внутреннем рынке. В случае взрывного или необоснованного роста цен на минеральные удобрения правительство применит соответствующие меры реагирования, добавляет представитель министерства. При этом в министерстве оснований для введения заморозки цен на удобрения или иных мер жесткого регулирования не видят.