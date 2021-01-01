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Экономика ,  
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Росстат оценил урожай зерна в 2020 году как второй в истории

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В 2020 году в России собрали 132,9 млн т зерна, что стало вторым в истории страны результатом после рекордного урожая 2017 года, сообщается в докладе Росстата.

«В 2020 году, по расчетам, в хозяйствах всех категорий намолочено 132,9 млн т зерна в весе после доработки», — говорится в документе. В Росстате отметили, что в 2020 году зерна «намолочено на 9,7% больше уровня предыдущего года».

В то же время, по данным ведомства, семян подсолнечника собрано на 13,7% меньше, чем в 2019 году (13,3 млн т против 15,4 млн т), сахарной свеклы — на 40,5% (32,4 млн т против 54,4 млн т), картофеля и овощей — на 10,9% (19,7 млн т против 22,1 млн т) и 2% (13,8 млн т против 14,1 млн т) соответственно.

Производители муки пожаловались в ФАС на рост цен на пшеницу
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Рекордный урожай не привел к снижению цен на зерно. В декабре ассоциация производителей муки «Русская мука» направила письмо в ФАС, в котором предупредила о быстром росте цен на пшеницу в 2020 году, который ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства. «В 2020 году мы вынуждены констатировать сохранение динамики роста стоимости пшеницы всех классов. За период январь—ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», — указали авторы.

В ассоциации отметили, что обычно в сентябре наблюдается сезонное снижение стоимости пшеницы по отношению к августу. Однако этот год в России стал исключением. Аналитики считают, что основной причиной роста цен является массовый экспорт из России.

На проблему роста цен на базовые продукты питания обратил внимание президент Владимир Путин. Он назвал это ошибкой правительства и поручил исправить ситуацию.

Минсельхоз подписал с Минпромторгом, поставщиками и ретейлерами соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. В рамках соглашения цены на эти товары должны снизиться в течение пяти дней с даты подписания, то есть к 21 декабря. «Цена на сахар-песок составит 36 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло — 95 руб.», — заявил тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

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