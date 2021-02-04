Экспорт пшеницы ограничат новой пошлиной. Как это влияет на цену хлеба

В Минсельхозе уточнили, что подготовили и внесли в правительство правила предоставления сельхозпроизводителям субсидий в рамках нового механизма. Новая мера поддержки предусматривает компенсацию части затрат на производство и реализацию зерна по ставке на тонну реализованной продукции, добавляет представитель министерства. По оценкам ведомства, на поддержку производителей в 2021 году может быть направлено около 40 млрд руб., полученных от экспортных пошлин на зерно.

Как государство ограничивало экспорт зерна В декабре 2020 года для стабилизации цен на хлеб, муку, и зерно правительство ввело тарифную квоту на экспорт зерна. По этой квоте с 15 февраля по 30 июня 2021 года за пределы России можно вывезти 17,5 млн т зерна. С 15 февраля пшеница, которую вывозят за пределы России, будет облагаться пошлиной €25 за тонну в пределах квоты. Зерно, экспортируемое сверх квоты, должно облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за тонну. В марте пошлина повысится: с 1 марта по 30 июня 2021 года ставка на вывоз пшеницы составит €50 за т. Также с 15 марта будут введены пошлины на экспорт кукурузы (€25 за т) и ячменя (€10 за т). Как указывали в отчете аналитики «СовЭкон», на внутреннем рынке спрос остается низким: покупатели ожидают более выгодных цен, а экспортеры, вероятно, уже закупили достаточно зерна для ближайших поставок. Сельхозпроизводители вынуждены постепенно понижать цены, констатировали аналитики, ожидая «сохранения понижательной тенденции» на рублевом рынке пшеницы. Средние цены на пшеницу 3 и 4 класса составляют 15,4 тыс руб. за т и 15,35 тыс руб. за т, 5 класса — 14,55 тыс руб. за т.

Почему потребовалось новое регулирование

Экспортная пошлина на зерно как долгосрочный механизм вводится для стабилизации внутренних цен на продовольствие и защиты российского продовольственного рынка от колебания мировых цен, пояснял Решетников Путину, а позже и на брифинге в Белом доме. В декабре 2020 года Владимир Путин возмутился из-за того, что в России подорожали базовые продукты: сахар, как указывал глава государства, вырос в цене на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, макароны — на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Пандемия тут не при чем, указывал Путин: рост цен он связывал с попыткой «подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». Хлебобулочные изделия и макароны подорожали из-за роста цен на муку, которая, в свою очередь, подорожала из-за роста цен на основное сырье — пшеницу, поясняли производители. Цена на зерно выросла, как объяснял тогда президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, из-за девальвации рубля и роста мировых цен, который спровоцирован политикой России и регулированием экспорта зерна.

На мировых рынках растут цены на продовольствие, а Россия — крупнейший в мире экспортер зерна, поэтому рост мировых цен перекинулся и на внутренний рынок, говорил Решетников на брифинге в Белом доме. В то же время, во время разговора с Путиным он подчеркивал, что задача «ценового демпфера» — не собрать деньги в бюджет, а обеспечить, с одной стороны, стабильные, понятные и доступные людям цены на продовольствие, а с другой стороны, мотивировать производителей дальше развивать и увеличивать посевные площади и переработку зерна. Именно для этого, по его словам, и нужен механизм, который будет возвращать полученные от пошлины деньги в качестве инвестиций в сельское хозяйство. Возврат аграриям средств, полученных от экспортной пошлины, позволит не допустить снижения их доходов и падения производства продукции АПК из-за введения пошлин, добавляет представитель Минсельхоза.

Как инициатива скажется на ценах на пшеницу

Предлагаемых мер, по мнению Решетникова, будет достаточно, чтобы сдержать рост цен на пшеницу и, соответственно, на всю продукцию, где она используется, на внутреннем рынке. В Минсельхозе вопрос о влиянии нового механизма регулирования экспорта зерна на цены не прокомментировали.

Предложенный Минэкономразвития механизм — «крайне жесткий» способ ценового давления на рынок, считает Злочевский. По его мнению, введение «плавающей» экспортной пошлины на зерно может не снизить цены, а напротив, спровоцировать их рост. Ограничение экспорта крупнейшим мировым поставщиком зерна, которым является Россия, подогреет мировые цены, что, в свою очередь, скажется на стоимости зерна на внутреннем рынке, полагает эксперт. Впрочем, при пошлине свыше €50 за тонну российская пшеница неконкурентоспособна, и страны, которые сейчас ее закупают, могут переориентироваться на других поставщиков, что, в свою очередь, приведет к снижению не только цен, но и производства, пессимистичен собеседник РБК. Например, твердые сорта пшеницы и пшеница с высоким содержанием протеина, которые Россия поставляет за рубеж, на внутреннем рынке не пользуются спросом, производители будут вынуждены продавать их по цене ниже себестоимости, а впоследствии переключаться на выращивание других сельхозкультур.

Как от пшеницы зависят цены на хлеб и муку

Корреляция между ценами на муку и ценами на зерно прямая: в себестоимости муки на долю зерна приходится 85-90%, указывает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. Если зерно дешевеет, цена на муку тоже снижается «с некоторым временным лагом», хотя в случае подорожания зерна в последние годы цена на муку не может повышаться прямо пропорционально, сетует Гуревич: хлебопеки не берут у мельников дорогую муку, потому что повышение цен на хлеб не принимают торговые сети.

Если говорить о массовых сортах хлеба (батон «Нарезной» и хлеб «Дарницкий»), которые в России потребляют больше всего в пересчете на граммы, то доля муки в их отпускной цене может доходить до 40%, оценивает предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. Что касается розничной цены, то оценить в ней долю муки сложно, так как большую долю в цене на полке занимает маржа сети, напоминает Щедрин.

В себестоимости макарон доля сырья (твердой и мягкой пшеницы) может достигать 80%, оценивал ранее зампредправления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.