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Власти берутся за арматуру
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Власти берутся за арматуру
Газета № 047 (3336) (0804) Бизнес,
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Власти берутся за арматуру

Минпромторг представил варианты регулирования цен на металлопродукцию
Власти ищут способы регулирования растущих цен на металл. Возможные варианты — субсидирование бюджетных строек за счет возросших налоговых отчислений металлургов и перечисление в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Во вторник, 6 апреля, Минстрой провел совещание с участием представителей металлургических компаний, на котором обсудил рост цен на стройматериалы. Представитель Минпромторга — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов озвучил свои варианты стабилизации цен на металлопродукцию, которая используется в строительстве, рассказали РБК два источника, участвовавших во встрече.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Какие варианты предлагают власти

Минпромторг озвучил на совещании два варианта регулирования цен. Суть первого в следующем: установка индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железнорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.п.). Согласно этому варианту у компаний, которые будут продавать продукцию на внутренний рынок или на экспорт выше установленной цены, будет изыматься часть излишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам. Полученные деньги планируется направлять на поддержание и строительство государственных объектов. Для реализации этой идеи необходимо будет внести изменения в Налоговый кодекс, добавил источник.

Другой вариант, предложенный министерством, — это компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний. «Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки», — поясняет источник РБК. Речь не идет о росте налоговых ставок для металлургических компаний, добавил он, уточнив, что «оба предложения еще глубоко не прорабатывались ни властями, ни отраслями».

Кроме того, для большего ограничения экспорта металлолома, на который с февраля действует пошлина в размере 5%, но не менее €45 за тонну, Минпромторг на совещании предложил установить только два возможных пункта вывоза — в Калининграде и на Дальнем Востоке, рассказали участники совещания. Евтухов ранее пояснял, что пошлины на экспорт лома нужны, чтобы сдержать рост цен на арматуру, в цене которой лом составляет около 80%.

После выхода публикации в пресс-службе Минстроя подтвердили, что предложения по регулированию цен на строительные материалы обсуждались в ходе совещания. В министерстве не ответили на вопрос, какую из инициатив поддерживают, отметив лишь, что в любом случае все они потребуют детальной проработки.

Что происходит с ценами на сталь

В минувшую пятницу вопрос цен на сталь и на лом обсуждался и на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина. По словам двух источников РБК, близких к участникам совещания, он поручил ФАС совместно с Минпромторгом до конца апреля проверить производственные цепочки металлургического сырья, а также схемы его поставок на предмет завышения цен. Хуснуллин также допустил привлечение правоохранительных органов к выполнению этой задачи. Кроме этого Хуснуллин поручил Минстрою запросить данные у ФНС о налоговых поступлениях от металлургов и строителей за первый квартал этого года и за прошлый год. Представитель Хуснуллина отказался комментировать итоги совещания, заявив, что вице-премьер на постоянной основе ведет работу по мониторингу цен на материалы для строительства и совместно со всеми заинтересованными сторонами разрабатывает комплекс мер для стабилизации цен на рынке стройматериалов.

Ранее Минстрой предложил пересматривать цены на длинные госконтракты, если из-за роста стоимости стройматериалов общая стоимость строительных или реставрационных работ изменилась более чем на 5%.

РБК направил запрос в «Русскую сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании).

Бизнес
Минстрой предложил менять госконтракты при росте цен на стройматериалы Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В декабре прошлого года застройщики заявили о резком росте цен на металлопрокат и арматуру, отмечая, что с середины ноября цены на последнюю выросли на 50%. Бизнес связывал рост стоимости в том числе с большими объемами экспорта металла. Власти тогда предложили развивать механизм прямых контрактов между застройщиками и металлургическими компаниями и ввести экспортные пошлины на стальную продукцию. С 1 февраля были введены платежи за экспорт лома, которые, по словам Хуснуллина, частично стабилизировали ситуацию.

По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе-феврале 2021 года, в марте рост цен возобновился. В целом в связи с ростом цен на металл себестоимость строительства многоквартирных домов выросла на 3–5%, говорит Глушков.

Аналитики «Атона» напоминают, что цены на сталь в России зависят от экспортных котировок и любое их регулирование будет неэффективно. По их словам, отрасль цикличная и высокие цены на сталь — это краткосрочный тренд.

По мнению аналитиков БКС, маловероятно, что сценарий с установкой индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве, будет реализован. Эта мера может обойтись компаниям сектора в 12–14% рыночной капитализации, подсчитали они.

Авторы: Надежда Федорова, Светлана Бурмистрова.
Теги: металл , бюджет , доход
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