Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Поволжье

В Поволжье и на юге Урала до понедельника, 29 апреля, сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщила НТВ ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, температура воздуха будет выше нормы примерно на восемь градусов. Аномально теплая погода 27-28 апреля прогнозируется в Башкирии, Татарстане, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Курганской областях, уточнила Макарова.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в Центральной России и на Средней Волге в дневные часы воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. На юге страны ожидается температура на уровне плюс 28-33 градусов.

В Москве, согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», в субботу, 27 апреля, выпадет около одной трети месячной нормы осадков, температура понизится до плюс 17 градусов. Но затем погода наладится и воздух вновь станет хорошо прогреваться: 30 апреля днем будет около плюс 20 градусов.