 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Поволжье

Гидрометцентр: аномально теплая погода продлится в Поволжье до 29 апреля

В Поволжье и на юге Урала до понедельника, 29 апреля, сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщила НТВ ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, температура воздуха будет выше нормы примерно на восемь градусов. Аномально теплая погода 27-28 апреля прогнозируется в Башкирии, Татарстане, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Курганской областях, уточнила Макарова.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в Центральной России и на Средней Волге в дневные часы воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. На юге страны ожидается температура на уровне плюс 28-33 градусов.

Синоптик предсказал появление ржавого дождя в Поволжье и на Среднем Урале
Общество
Фото:Alberto Pezzali / Global Look Press

В Москве, согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», в субботу, 27 апреля, выпадет около одной трети месячной нормы осадков, температура понизится до плюс 17 градусов. Но затем погода наладится и воздух вновь станет хорошо прогреваться: 30 апреля днем будет около плюс 20 градусов.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Погода Гидрометцентр Урал центр Фобос
Материалы по теме
В Крыму и Белгороде небо стало желтым из-за африканской пыли
Общество
В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Минобороны Испании подтвердило отправку Украине ракет для Patriot Политика, 07:21
Россию ждут новые климатические катастрофы. Как они ударят по экономике Pro, 07:00
Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Поволжье Общество, 06:44
«РИА Новости» нашло в декларации Иванова дом площадью более 1,5 тыс кв. м Политика, 06:19
В Днепре и Львовской области прогремели взрывы Политика, 06:07
Эквадор начал «бомбежку облаков» для увеличиния числа дождей в стране Общество, 05:47
Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ Политика, 05:21
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Во Львовской области сотрудников военкоматов разместят на блокпостах Политика, 05:12
Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с «разгоном через Telegram» Финансы, 05:00
Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Andromeda Star Политика, 04:42
Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России» Политика, 04:06
WP объяснила, как США хотят сковать Китай островами на случай войны Политика, 03:58
На протестах в Армении заметили военнослужащих Политика, 03:39
Полиция Бразилии проверила данные о бомбе в посольстве России Общество, 03:07