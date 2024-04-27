На протестах в Армении заметили военнослужащих

Около 20 военных-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующих из-за делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает News.am со ссылкой на движение «Тавуш за Родину».

Минобороны Армении, комментируя сообщения об участии людей в военной форме в политической акции в Киранце, заявило, что военная полиция устанавливает их личности. «Министерство обороны Республики Армения предупреждает, что любая попытка вовлечения Вооруженных сил РА в политические процессы получит адекватную правовую оценку», — заявило ведомство.

В Киранце произошли столкновения между жителями, перекрывшими дорогу в знак протеста, и полицией. По данным News.am, правоохранители применили светошумовые средства. В результате в больницу попали пять граждан — четверо женщин, один мужчина и два сотрудника полиции.

В то же время пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян заявил «Арменпресс», что полиция не применяла светошумовые гранаты и какие-либо другие спецсредства.